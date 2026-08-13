Del catálogo infinito al paquete en la puerta

Furor en Santa Fe por el e-commerce chino: qué se compra y cuánto vale la pena

Con precios que representan hasta la mitad de lo que se pide en el mercado local, variedad de talles y envíos que sorprenden por su rapidez, los santafesinos adoptaron masivamente plataformas como Shein y Temu. Testimonios que reflejan cómo la brecha de precios y las tendencias en redes sociales remodelan la forma de comprar.