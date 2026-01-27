Del Impenetrable al mundo

Gloria, la maestra del monte chaqueño que llegó a finalista de un premio internacional

"Es un orgullo", dice a El Litoral la docente de una escuelita rural. Y no es para menos: está entre los 10 seleccionados del Global Teacher Prize, junto a docentes de varios países. El desafío de la educación y de llevar tecnología a sus pequeños.