Situación actual

Cordón hortícola de Santa Fe: "La última lluvia no causó daños, pero las ventas cayeron 40% en mayo"

"Esta vez nos salvamos del clima", dijo el presidente de la Sociedad de Quinteros de Santa Fe. Lo que no pudieron evitar son los cambios de consumo ante la situación económica, con una caída de las ventas que no se recupera.