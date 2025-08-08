Transporte urbano

Mudallel pidió revisar el nuevo aumento del boleto

La concejala del bloque justicialista expresó su preocupación por el impacto del segundo aumento del año en el transporte urbano en Santa Fe. Solicitó reactivar la Mesa de Trabajo prevista por ordenanza y avanzar en un esquema de financiamiento conjunto que permita mejorar el servicio sin afectar a los usuarios.