El nuevo puente Carretero ya tiene “más de las mitad de la estructura lista”

Dos semanas atrás, El Litoral informó que comenzó la colocación de vigas longitudinales de unos 30 metros en el marco de la obra para el nuevo puente Carretero, que conectará Santa Fe con Santo Tomé.
Así lo aseguran desde Obras Públicas. La conexión vial que construye el gobierno de Pullaro muestra avances notorios. En los últimos días, las tareas se concentraron del lado santotomesino.
Cabe recordar que los trabajos se encararon con fondos provinciales tras una firme decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de mejorar la conexión vial y el tránsito en el área metropolitana de la capital santafesina.
Como se dijo, las vigas fueron fabricadas en la provincia de San Luis y comenzaron a llegar a la capital santafesina en tandas de tres unidades a partir del 2 de diciembre. En total se instalarán 56 piezas, que se apoyarán sobre las pilas ya ejecutadas y darán forma al tablero sobre el que luego se montará la calzada.
En las últimas horas, a través de redes sociales se indicó: “Más de la mitad de la estructura lista. Seguimos firmes con la construcción del nuevo puente. Ya comenzamos a colocar las primeras vigas y tenemos más de la mitad de las pilas terminadas”, aseguraron desde el ministerio de Obras Públicas santafesino.
“Ahora estamos avanzando con pilotes, columnas y cabezales que dan forma a esta obra histórica. También seguimos trabajando sobre el terraplén de avance, que nos permite sostener el ritmo incluso con el río bajo y mantener el flujo de agua”, agregaron desde la cartera que conduce Lisandro Enrico.
“Estamos enfocando tareas en las pilas 1, 4 y 5, del lado de Santo Tomé, para cerrar el año con más progreso”, cierra el posteo que está acompañado de tres imágenes que muestran los contundentes avances del nuevo puente.
Sobre el cauce principal del río Salado, el plan original contemplaba trabajar sobre pontones flotantes. Sin embargo, el bajo nivel del río obligó a continuar las tareas desde el terraplén. Esta solución fue evaluada y aprobada por la Secretaría de Recursos Hídricos y por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.
El terraplén no cierra el curso del río: está conformado por una batería de tubos que permiten el paso del flujo de agua, pegado al estribo del lado de Santo Tomé. Sobre ese frente se ejecutan las pilas 1, 4 y 5, con la previsión de avanzar de manera sostenida hasta fin de año y consolidar la base del viaducto en esa margen.
El montaje de las vigas de 30 metros marcó el inicio de una etapa visualmente más evidente para vecinos y automovilistas. Cada tramo colocado acerca un poco más el momento en que Santa Fe y Santo Tomé recuperen un enlace moderno y seguro, pensado para acompañar el crecimiento de la región.
Adjudicataria
Cabe recordar que la obra fue adjudicada a la Unión Transitoria de Empresas que conforman Pietroboni, Semisa y Cocivial SA, por $ 39.811 millones, financiados íntegramente por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.