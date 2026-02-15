En la ciudad

Colonias Municipales: niños y adultos recibieron talleres que promovieron salud, inclusión y aprendizaje

Más de 2.500 colonos participaron de propuestas educativas, deportivas y recreativas desarrolladas en todas las sedes, en articulación con distintas áreas municipales y organismos provinciales. Las actividades se enmarcaron en la temática de los Juegos Suramericanos 2026 e incluyeron iniciativas específicas para infancias y personas adultas mayores.