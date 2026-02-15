Colonias Municipales: niños y adultos recibieron talleres que promovieron salud, inclusión y aprendizaje
Más de 2.500 colonos participaron de propuestas educativas, deportivas y recreativas desarrolladas en todas las sedes, en articulación con distintas áreas municipales y organismos provinciales. Las actividades se enmarcaron en la temática de los Juegos Suramericanos 2026 e incluyeron iniciativas específicas para infancias y personas adultas mayores.
En el marco de las Colonias de Vacaciones Municipales 2026, la Municipalidad de Santa Fe llevó adelante una amplia agenda de talleres y actividades que alcanzaron a 2.500 participantes de toda la ciudad. La iniciativa se consolidó como un espacio de encuentro, aprendizaje y promoción de hábitos saludables, incorporando talleres de educación vial, RCP, lenguaje de señas, gestión de residuos, deportes y estimulación cognitiva, entre otras propuestas.
Los talleres para adultos. MCSF
Las actividades se desarrollaron en todas las sedes de colonias mediante un trabajo articulado entre distintas áreas del municipio, organismos provinciales y entidades públicas y privadas, con el objetivo de ampliar la oferta de experiencias educativas, culturales, recreativas y de promoción de la salud.
En las colonias de infancias se impulsaron talleres vinculados al cuidado del ambiente, convivencia responsable con animales, derechos de niños y niñas, educación vial, espectáculos culturales, deportes y propuestas artísticas relacionadas con los países participantes de los Juegos Suramericanos 2026. También se realizaron actividades de concientización sobre el cuidado del agua potable y experiencias lúdicas orientadas al aprendizaje de la Lengua de Señas Argentina, promoviendo la inclusión y el respeto por la diversidad.
Por su parte, en las colonias destinadas a personas adultas mayores se desarrollaron talleres de memoria y estimulación cognitiva, salud integral, nutrición, vacunación, prevención del dengue y actividades culturales como escritura, danzas y bingos musicales, además de propuestas deportivas adaptadas. Estas iniciativas buscaron fortalecer el bienestar físico, emocional y social de los participantes, generando espacios de participación activa y aprendizaje continuo.
De esta manera, las Colonias Municipales continúan consolidándose como una política pública de integración social, promoviendo hábitos saludables, el acceso al deporte y la cultura, y el desarrollo integral de personas de todas las edades.