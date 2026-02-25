Sin acuerdo: la propuesta salarial para los municipales quedó lejos de las expectativas

En el día de la fecha se reunió la mesa paritaria del sector municipal tras la convocatoria de la Secretaría de Gobierno, Municipios y Comunas conforme a la Ley 9996.
Tras la convocatoria de la Secretaría de Municipios y Comunas, la mesa paritaria terminó sin consenso. La Festram criticó que no se considere una garantía salarial de bolsillo y apuntó contra el desfasaje salarial heredado de 2025.
Los Intendentes trasladaron un ofrecimiento salarial para el primer semestre muy por debajo a las expectativas del sector, que consistió en un 9,9% sobre los sueldos de Enero 2026, a abonarse de la siguiente manera: 4% febrero + 4% marzo+1,9% mayo, desconociendo el desfasaje del 3% del 2025 y no considerando una garantía salarial mínima de bolsillo.
La propuesta es insuficiente ya que fue ofrecida como política salarial 2026, existiendo un compromiso de discutir la pérdida real del salario sufrida durante el 2025, motivada en aumentos salariales inferiores a la inflación y en la reforma previsional decidida por el Gobernador Maximiliano Pullaro.
La propuesta, pasada en números, significa un ofrecimiento de incremento del salario mínimo garantizado de $32.500.- para el mes de febrero, lo que es interpretado por FESTRAM como un desprecio hacia los trabajadores municipales.