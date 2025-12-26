Compra histórica

La ciudad de Santa Fe invirtió $3.000 millones para renovar y ampliar la flota municipal

El intendente Juan Pablo Poletti encabezó la entrega de 30 maquinarias pesadas y vehículos livianos destinados a distintas áreas operativas. Con este aporte, la gestión busca optimizar los servicios públicos y mejorar las condiciones de trabajo de las y los empleados municipales.