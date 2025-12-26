La ciudad de Santa Fe invirtió $3.000 millones para renovar y ampliar la flota municipal
El intendente Juan Pablo Poletti encabezó la entrega de 30 maquinarias pesadas y vehículos livianos destinados a distintas áreas operativas. Con este aporte, la gestión busca optimizar los servicios públicos y mejorar las condiciones de trabajo de las y los empleados municipales.
”Estamos poniendo la flota municipal acorde para poder llegar cada vez más al territorio”, destacó el mandatario local.
En un acto realizado en el Parque Garay, la Municipalidad concretó la entrega de 30 nuevas unidades destinadas a fortalecer la capacidad operativa de las distintas áreas estratégicas como Ambiente, Control, Espacios Verdes, Gestión de Seguridad Institucional (GSI) y la Dirección de Hidráulica. La incorporación incluye cuatro retroexcavadoras, una motoniveladora, dos tractores, cinco camiones, 13 camionetas, cuatro automóviles y un utilitario.
Esta capitalización se enmarca en una política sostenida que, en los dos primeros años de gestión, alcanzó una inversión global de $5.500 millones para la adquisición de aproximadamente 300 vehículos y maquinarias nuevas. A esto se suma un fuerte plan de recuperación en los talleres municipales, que permitió poner en valor 535 unidades.
Poletti encabezó el acto de entrega de nuevas maquinarias en el Parque Garay.
Trabajoarticulado
Durante la presentación, el intendente Juan Pablo Poletti destacó que este avance es fruto del consenso con distintos sectores: “Esto es parte de un trabajo en equipo entre la Provincia, que nos dio la posibilidad del crédito Potenciar, el cual agradecemos y pudimos ser el primer municipio en articularlo; los concejales que aprobaron que pudiéramos tomar este crédito; el gremio, con el que articulamos para ver las necesidades y prioridades; y cada uno de las y los empleados municipales que ahora van a tener las herramientas para cambiarle la vida a la gente”.
La Municipalidad incorporó 30 vehículos y maquinarias para reforzar áreas operativas clave.
El mandatario santafesino subrayó la importancia de contar con flota propia para las tareas cotidianas: “Toda esta maquinaria es para hacer el estabilizado pétreo, nivelar calles y limpiar; es también para el área Hídrica, para todo lo que es la limpieza ante días de lluvia. Estamos poniendo la flota municipal acorde a los trabajadores que tenemos para poder llegar cada vez más al territorio”.
Retroexcavadoras, camiones y camionetas forman parte de la nueva flota municipal presentada este viernes.
Elroldelostrabajadores
Por su parte, el secretario general de Asoem, Juan Ramón Medina, valoró la creación de espacios de diálogo técnico para definir las compras: “Es el primer escalón de lo que planteamos hace dos años. Cuando arrancó la gestión, teníamos casi el 70% de los vehículos fuera de servicio. Empezamos a trabajar juntos y generamos una mesa de capacidad instalada donde trabajamos con los directores de las diferentes áreas junto con la Secretaría de Gobierno y otras dependencias del municipio”.
La capitalización del parque automotor se enmarca en una política sostenida de inversión pública.
Medina enfatizó la eficiencia de la inversión: “Pudimos amalgamar los conocimientos prácticos con los teóricos y tenemos esto que va a optimizar en un 40% o 50% la actividad de la ciudad de Santa Fe. Los directores de las distintas áreas son muy importantes porque hacen comprar cuestiones que son eficientes y eficaces”.
Las nuevas unidades estarán destinadas a Ambiente, Control, Espacios Verdes, GSI e Hidráulica.
Recuperación del parque automotor
Al asumir la gestión, más del 40% del parque automotor municipal presentaba condiciones críticas de operatividad. Para revertir esta situación, el municipio destinó $1.235 millones al área de talleres, logrando la reparación de 261 vehículos y 274 maquinarias.
En detalle, la inversión en equipamiento se desglosó de la siguiente manera:
Año 2024: $2.400 millones en camiones volcadores, camionetas 4x2 y 4x4, retroexcavadoras, tractores y herramientas menores (motosierras, motoguadañas).
Año 2025: Más de $3.000 millones que incluyeron motovehículos, camiones roll-off, camiones con grúa, minibús y maquinaria específica para mantenimiento urbano y ambiental.