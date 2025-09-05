Santa Fe tiene su primera pista de patinaje sobre hielo y es en Ribera Shopping

Contenido realizado por Ribera Shopping
Ribera Shopping abrió su propia pista de patinaje sobre hielo y será algo único para la ciudad y la región. Podrá disfrutarse por 40 días.
Una pista única, una experiencia para recordar. La pista está instalada en el estacionamiento de Ribera Shopping y podrán patinar más de 1000 personas por día en turnos de 1 hora.
Las entradas se pueden reservar en el punto de venta físico que tiene el shopping o por internet a través de la página suticket.com
La pista de patinaje sobre hielo funciona de domingos a jueves de 10 a 22 hs, viernes, sábados y víspera de feriados de 10 a 00 hs. Hay turnos cada 1 hora y la duración es de 40 minutos. Se pide a los visitantes presentarse al menos 20 minutos antes del inicio del turno. El valor es de $12.000 por persona.
Es importante e indispensable que todos los visitantes asistan con su DNI.
Pueden patinar todas las personas a partir de los 3 años y hasta los 6 los menores tienen que estar acompañados de manera obligatoria por un adulto responsable, a partir de los 7 pueden ingresar solos. No existe un límite máximo de edad, cada persona conoce sus posibilidades.
No será necesario contar con experiencia previa en patinaje sobre hielo, el cuerpo se va adaptando y al finalizar el turno, la mayoría de los visitantes ya pueden desplazarse con confianza.
Además, hay carritos de apoyo para que las infancias den sus primeros pasos con mayor seguridad. La pista cuenta con monitores que facilitan la experiencia.
Congelamos el litoral con una pista de patinaje sobre hielo única en la región.
Ribera Shopping siempre es un buen plan.
Mas información en @riberashopping
