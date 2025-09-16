Autonomía municipal: definen cómo será la ceremonia en la ciudad de Santa Fe y quién redactará la nueva Carta Orgánica
El intendente Poletti se reunió con la presidenta del Concejo Molina para avanzar en los pasos institucionales que formalizarán la autonomía en la capital provincial. La ceremonia debe realizarse antes del 11 de octubre. “La autonomía municipal nos abre una etapa inédita para Santa Fe”, expresó el mandatario local.
El encuentro se llevó a cabo en la Sala de Intendencia municipal.
El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, mantuvo un encuentro con la presidenta del Concejo Municipal, Adriana “Chuchi” Molina, para avanzar en la organización del acto de jura de las autoridades municipales, concejales y sociedad civil, en el marco de la reciente declaración de autonomía municipal, establecida en la reforma de la Constitución Provincial.
La reforma constitucional de Santa Fe, sancionada el 11 de septiembre pasado tras más de seis décadas sin cambios, introdujo modificaciones profundas y reconoció por primera vez la autonomía plena de los municipios. Esto implica que ciudades como Santa Fe podrán dictar su propia carta orgánica y autogobernarse con mayor independencia, definiendo su organización institucional, sus competencias en materia de servicios, planificación y tributos, y administrando con más libertad sus recursos.
El nuevo marco fortalece el rol de los gobiernos locales, les otorga mayor capacidad de decisión y abre la posibilidad de diseñar políticas públicas ajustadas a las necesidades propias de cada comunidad.
Primeros pasos
Durante la reunión llevada a cabo el lunes se definieron los primeros pasos para coordinar con todo el cuerpo de concejales la ceremonia institucional, que deberá realizarse dentro de los próximos 30 días de la sanción de la reforma, es decir, antes del próximo 11 de octubre.
“Estamos orgullosos de participar en un momento histórico para la provincia y para nuestra ciudad. Con diálogo y consensos, la reforma de la Constitución declaró la autonomía municipal y nos abre una etapa inédita para Santa Fe”, expresó Poletti.
Debate local
El intendente destacó la importancia de iniciar un debate local para la elaboración de una Carta Orgánica Municipal que “sirva a los vecinos y trascienda gestiones”. En ese sentido señaló: “Debemos trabajar junto a los equipos técnicos, concejales, instituciones y ciudadanos para analizar cómo hacer una Carta Orgánica que beneficie a los santafesinos y perdure en el tiempo, ajustándose a la realidad de nuestra ciudad”.
Por su parte, la presidenta del Concejo Municipal, Adriana Molina, remarcó que “este es un paso clave para consolidar la autonomía de Santa Fe y generar un marco institucional sólido, con amplia participación y consensos”.
