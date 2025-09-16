Tras la reforma constitucional

Autonomía municipal: definen cómo será la ceremonia en la ciudad de Santa Fe y quién redactará la nueva Carta Orgánica

El intendente Poletti se reunió con la presidenta del Concejo Molina para avanzar en los pasos institucionales que formalizarán la autonomía en la capital provincial. La ceremonia debe realizarse antes del 11 de octubre. “La autonomía municipal nos abre una etapa inédita para Santa Fe”, expresó el mandatario local.