Vecinos de Santa Fe y Rincón podrán acceder a oficios a través de “Yo Resuelvo”

Los concejos municipales de Santa Fe y San José del Rincón sellaron un convenio de colaboración para expandir la plataforma digital “Yo Resuelvo”, un espacio que busca conectar a vecinos que necesitan servicios con quienes pueden ofrecerlos. La iniciativa se propone fortalecer la intermediación laboral y de oficios, así como potenciar el desarrollo de emprendimientos locales.
En este marco, Adriana Molina, presidenta del Concejo de Santa Fe, explicó los objetivos del proyecto: “‘Yo Resuelvo’, es un espacio de intercambio entre los vecinos de la ciudad que necesitan oficios y quienes lo pueden brindar. Tenemos un sitio que está en la página de nuestro Concejo, no necesita una aplicación donde las personas que tienen un oficio se inscriben, muestran sus productos”.
La concejala detalló que la plataforma no solo ayuda a quienes buscan empleo, sino que también permite a los vecinos desarrollar emprendimientos. “Hicimos una encuesta donde veíamos que personas que tenían un empleo y, sin embargo, por razones económicas necesitaban una segunda ocupación”, detalló.
Molina destacó además la importancia de ampliar la iniciativa: “Nos parece muy importante que esto se extienda a lo metropolitano, así que le agradecemos al presidente del Concejo de Rincón que se interesó en esta medida. La idea es firmar un convenio de colaboración donde vamos a compartir esta plataforma porque tampoco tiene sentido que cada consejo metropolitano desarrolle una propia”.
Rincón se suma a la iniciativa
A su turno, Rodolfo Del Fabbro, representante del Concejo de Rincón, valoró la utilidad de la plataforma y su alcance metropolitano: “Es una plataforma de intermediación digital entre la oferta y la demanda. La idea es que ese mismo ingreso o esa misma dirección web esté alojada en el dominio de la página del Concejo Deliberante San José del Rincón. Esto también es difundirla”.
El proyecto busca fortalecer la economía local y la colaboración entre municipios del área metropolitana.
El concejal explicó cómo se implementará en la práctica: “Ya estuvimos trabajando con el centro comercial de nuestra ciudad, con los miembros y con la comisión directiva. Nos separa solamente una calle a Rincón y a Colastiné, que pertenece a un barrio de Santa Fe, y la demanda es homogénea. Algún vecino de Colastiné llama a algún emprendedor de Rincón y viceversa”.
Del Fabbro también mencionó la proyección de la plataforma hacia otras localidades: “Con todas las localidades del área metropolitana, como puede ser en el corredor de la ruta 1, esperando también llevar esta iniciativa a Arroyo Leyes, Sauce Viejo y Santo Tomé”.
Impacto en la comunidad
El convenio busca fortalecer la economía local y facilitar la conexión entre ciudadanos y oficios, especialmente en sectores donde la actividad industrial no es fuerte. Del Fabbro explicó que la plataforma responde a demandas reales de la comunidad.
Ambos concejos coincidieron en que la iniciativa beneficiará tanto a vecinos que requieren servicios como a quienes ofrecen sus oficios, generando nuevas oportunidades laborales y consolidando la colaboración entre municipios del área metropolitana.
