Llega el ripio a las calles de tierra del norte de la ciudad de Santa Fe

Con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad en los barrios René Favaloro, Tránsito, Punta Norte, Liceo Norte y Loyola Sur, la Municipalidad de Santa Fe convoca a la Licitación Pública N° 18/2025 para la ejecución de la segunda etapa del plan de estabilizado pétreo en distintas calles y pasajes de la ciudad. La apertura de sobres correspondiente se realizará el 1° de octubre a las 10, en las oficinas de la subsecretaría de Obras Públicas, en el 3er piso del Palacio Municipal (Salta 2951). Las propuestas se podrán presentar hasta las 9 del mismo día de la apertura de sobres.
Los trabajos requeridos suponen la apertura de caja, perfilado y todo el movimiento de suelo necesario para lograr una capa de 5 centímetros de espesor suelto, sobre la que se colocará el estabilizado pétreo. Estas tareas se realizarán previendo una leve pendiente hacia los lados para favorecer el escurrimiento, incluyendo también la limpieza de estas calles.
Luego, se distribuirá material pétreo 10-30, también de 5 centímetros de espesor, en todo el ancho de la calzada sobre el suelo preparado. Cabe destacar que actualmente las zonas de intervención se encuentran en malas condiciones agravadas también por las precipitaciones pluviales sucedidas en las últimas semanas.
Con esta convocatoria, la gestión Poletti reafirma uno de los objetivos iniciales del intendente que es reemplazar gradualmente las calles de tierra de la ciudad por ripio. Vale recordar que, en el marco del Plan de Reconstrucción Vial, esta licitación continúa una estrategia vial integral que incluye la ejecución de obras por terceros como también por administración.
Para más información, los interesados pueden comunicarse al 0342-4508047, por correo electrónico a [email protected] o encontrar el pliego en el siguiente link
