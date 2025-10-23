El Rotary Club reconoció a los abanderados y mejores compañeros de 36 escuelas

En una ceremonia realizada este miércoles en la ciudad de Santa Fe, el Rotary Club distinguió a estudiantes que se destacaron tanto por su desempeño académico como por sus valores humanos. La jornada reunió a alumnos, familias y docentes en un acto que ya es una tradición en la capital provincial.
Durante la entrega, se otorgaron los reconocimientos a los mejores compañeros de cada curso y a los alumnos que, por mérito y compromiso, fueron elegidos para portar la bandera nacional.
“Destacamos dos valores”
El presidente del Rotary Club Santa Fe, Jorge Mollerach, destacó la importancia de este encuentro que ya suma más de seis décadas de historia: “Esta es la 62° oportunidad en que se realiza, es un acto especial porque entregamos dos premios: los premios a los abanderados, escogidos por los directivos, y los premios a los mejores compañeros, elegidos libremente por los alumnos”.
Familias y docentes acompañaron la ceremonia.
Mollerach subrayó que este último reconocimiento tiene un valor simbólico aún más profundo, ya que surge de la votación de los propios estudiantes: “Son los únicos premios elegidos por sus compañeros, creemos que es importante valorar la amistad, las buenas relaciones con los semejantes, la humildad, la perseverancia y la tolerancia”.
El dirigente explicó que la institución busca fomentar valores humanos que trasciendan el aula: “Hoy en día muchos chicos crecen en un entorno digital que fomenta el egoísmo. Nosotros queremos rescatar la empatía y la solidaridad con el prójimo, en este caso, con sus compañeros”.
Esfuerzo y convivencia
En esta edición, participaron 36 instituciones educativas de la ciudad, y se entregaron un total de 160 distinciones. Según Mollerach, el evento no solo celebra los logros académicos, sino también el compañerismo y la capacidad de generar vínculos basados en el respeto.
Estudiantes premiados por su compañerismo y compromiso.
“Invitamos a todos los establecimientos, aunque no todos aceptan el desafío porque implica un trabajo interno. Sin embargo, los que participan lo hacen con entusiasmo, y eso es lo que queremos resaltar”, sostuvo.
El presidente también valoró el ejemplo que representan los jóvenes distinguidos: “Este tipo de actitudes hay que destacarlas, porque somos los únicos que estamos resaltando el valor de los propios chicos. Muchas veces se escucha hablar mal de ellos, pero es porque no los entienden, y eso es distinto”.
Mollerach concluyó señalando que el objetivo central del reconocimiento es inspirar a más estudiantes a seguir ese ejemplo: fomentar la empatía,el respeto y la colaboración comopilares de una sociedad más justa y solidaria.
