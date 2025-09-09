#HOY:

Sin luz ni semáforos en avenida Alem y calle Marcial Candioti

Las complicaciones para el tránsito y la circulación de peatones se registró este martes a primera hora de la mañana, aún a oscuras. Las complicaciones se extienden varias cuadras a la redonda.

Desde un auto, la esquina dominada por la oscuridad. Crédito: El Litoral
 9:37
 / 
Por: 

La esquina de la avenida Leandro N. Alem y calle Marcial Candioti de la ciudad de Santa Fe, al igual que otras cuadras del sector, registran complicaciones este martes a primera hora de la mañana por falta de luz.

Qué dice el pronóstico del tiempo este martes en la ciudad de Santa Fe

Los semáforos, el alumbrado público y la iluminación de algunos de los edificios ubicados en dicho sector de barrio Candioti Sur se encuentran apagados.

El incidente obliga a cruzar a los automóviles y peatones sin las correspondientes señales de tránsito lumínicas, como así también reduce la seguridad de los santafesinos que circulan a pie.

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) comunicaron a El Litoral que se trata de la falla de un distribuidor en Candioti Sur y zona de Terminal de Ómnibus. “Se trabaja para normalizar”, remarcaron.

Cortes programados

Esta es la lista de tareas planificadas por la Empresa Provincial de Energía (EPE) para este 9 de septiembre en la ciudad de Santa Fe:

  • 08:00 - 12:00 Avellaneda, Italia, Javier de la Rosa y Gral. Paz
  • 08:30 - 11:30 Av. Gral. Paz, Obispo Príncipe, Estanislao Zeballos y A. Godoy
  • 14:00 - 16:00 Av. A. del Valle, Espora, Pedro de Vega y Marcial Candioti

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Estado del tránsito

