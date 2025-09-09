Sin luz ni semáforos en avenida Alem y calle Marcial Candioti

La esquina de la avenida Leandro N. Alem y calle Marcial Candioti de la ciudad de Santa Fe, al igual que otras cuadras del sector, registran complicaciones este martes a primera hora de la mañana por falta de luz.
Las complicaciones para el tránsito y la circulación de peatones se registró este martes a primera hora de la mañana, aún a oscuras. Las complicaciones se extienden varias cuadras a la redonda.
Los semáforos, el alumbrado público y la iluminación de algunos de los edificios ubicados en dicho sector de barrio Candioti Sur se encuentran apagados.
El incidente obliga a cruzar a los automóviles y peatones sin las correspondientes señales de tránsito lumínicas, como así también reduce la seguridad de los santafesinos que circulan a pie.
Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) comunicaron a El Litoral que se trata de la falla de un distribuidor en Candioti Sur y zona de Terminal de Ómnibus. “Se trabaja para normalizar”, remarcaron.
Esta es la lista de tareas planificadas por la Empresa Provincial de Energía (EPE) para este 9 de septiembre en la ciudad de Santa Fe:
