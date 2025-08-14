#HOY:

Este viernes y sábado

Cortes y desvíos de tránsito por trabajos de bacheo en el micro y macrocentro santafesino

La Municipalidad informó que este 15 y 16 de agosto continuarán las tareas y detalló las zonas donde se verá afectada la circulación vehicular.

Las obras se realizarán, por ejemplo, en algunos tramos de calle 4 de Enero.
 23:58
Por: 

La Municipalidad de Santa Fe informó que este viernes 15 y sábado 16 de agosto se realizarán trabajos de bacheo en distintos puntos del micro y macrocentro, con cortes y reducciones de calzada que afectarán la circulación vehicular.

La zona de los trabajos

El viernes, entre las 7 y las 19 horas, habrá corte total en 4 de Enero entre Irigoyen Freyre y Eva Perón; en la intersección de 4 de Enero y Primera Junta, donde se aplicará corte total por Primera Junta y reducción de calzada por 4 de Enero; y en San Jerónimo y Salta, con corte total en ambas manos.

Además, se interrumpirá totalmente el tránsito en San Jerónimo entre Hipólito Irigoyen y Primera Junta, aunque las calles transversales de este tramo permanecerán habilitadas.

El sábado 16, los cortes serán totales en 9 de Julio entre Hipólito Irigoyen y Salta (con transversales liberadas) y en 1º de Mayo entre Irigoyen Freyre y Eva Perón.

Circular con precaución

Desde el municipio recomiendan circular con precaución y planificar recorridos alternativos para evitar demoras.

