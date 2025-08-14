Cortes y desvíos de tránsito por trabajos de bacheo en el micro y macrocentro santafesino

La Municipalidad de Santa Fe informó que este viernes 15 y sábado 16 de agosto se realizarán trabajos de bacheo en distintos puntos del micro y macrocentro, con cortes y reducciones de calzada que afectarán la circulación vehicular.
La Municipalidad informó que este 15 y 16 de agosto continuarán las tareas y detalló las zonas donde se verá afectada la circulación vehicular.
La Municipalidad de Santa Fe informó que este viernes 15 y sábado 16 de agosto se realizarán trabajos de bacheo en distintos puntos del micro y macrocentro, con cortes y reducciones de calzada que afectarán la circulación vehicular.
El viernes, entre las 7 y las 19 horas, habrá corte total en 4 de Enero entre Irigoyen Freyre y Eva Perón; en la intersección de 4 de Enero y Primera Junta, donde se aplicará corte total por Primera Junta y reducción de calzada por 4 de Enero; y en San Jerónimo y Salta, con corte total en ambas manos.
Además, se interrumpirá totalmente el tránsito en San Jerónimo entre Hipólito Irigoyen y Primera Junta, aunque las calles transversales de este tramo permanecerán habilitadas.
El sábado 16, los cortes serán totales en 9 de Julio entre Hipólito Irigoyen y Salta (con transversales liberadas) y en 1º de Mayo entre Irigoyen Freyre y Eva Perón.
Desde el municipio recomiendan circular con precaución y planificar recorridos alternativos para evitar demoras.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.