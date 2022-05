Sin medias, abrigos ni estufas, así dan clases en una escuela de un barrio de Santa Fe

"¿Seño me ata los cordones?" En la entrevista, un alumno se acercó espontáneamente porque se le desataron los cordones. Y la pregunta no pudo evitarse... ¿por qué no te pusiste medias con este frío? "Porque no tengo", dijo. Luego, salió corriendo a sentarse en una esquina con sol. Crédito: Mauricio Garín