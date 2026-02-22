Cortes de tránsito y desvíos en Santa Fe: qué calles estarán afectadas este domingo
Las intervenciones viales dispondrán modificaciones en la circulación vehicular y cambios en recorridos del transporte público. Conocé en detalle dónde se concentran los trabajos de bacheo y qué cambios harán las líneas de colectivos.
Una cuadrilla municipal, en pleno trabajo de bacheo en el macrocentro. Crédito: Archivo / Guillermo Di Salvatore.
Este domingo, la ciudad de Santa Fe tendrá cortes de tránsito y desvíos en el transporte público debido a trabajos de bacheo que llevará adelante la Municipalidad en distintos sectores, principalmente en el microcentro y en arterias de alta circulación.
Las intervenciones afectarán la circulación vehicular y modificarán recorridos habituales de varios colectivos. Habrá, además, modificación en el recorrido habitual de algunas líneas a raíz del partido de Unión durante la tarde.
Los cortes en el centro estarán condensados en:
- Saavedra entre Bv. Pellegrini y Obispo Gelabert, por el lapso de un día.
- Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo, a lo largo de seis días.
- Pasaje Vigna entre Marcial Candioti y Necochea, durante un día.
- Obispo Gelabert entre 4 de enero y Av. Gob. Freyre, desde las siete de la mañana hasta las 19 horas.
- Tucumán entre 4 de Enero y San Jerónimo, desde las siete de la mañana hasta las 19 horas.
En tanto, habrá reducción de calzada en el ingreso a Alto Verde, a raíz del comienzo en los trabajos de bacheo integral sobre la calzada de la calle Demetrio Gómez, para lo cual se dispondrá de una circulación alternada de los vehículos.
Desvíos por trabajos de bacheo
Algunas líneas de colectivos modificarán su recorrido habitual. Crédito: Archivo / Flavio Raina.
Zona afectada: Tucumán (entre 25 de mayo y Rivadavia)
LÍNEAS 2 (ida): De recorrido por calle 25 de mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1ero de mayo - Moreno a recorrido habitual.
Zona afectada: Obispo Gelabert entre 4 de enero y Av. Gob. Freyre (07.00-19-00 hs)
Línea 5 (vuelta): de recorrido 9 de Julio -Bv. Pellegrini – Av. López y Planes a recorrido habitual.
Línea 3 (Vuelta): de recorrido habitual por calle San Lorenzo -Junin – Av. Gob. Freyre a recorrido.
Línea 9 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Obispo Gelabert -9 de Julio -Bv. Pellegrini – Av. Pres. Perón a recorrido.
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Bv. Pellegrini – Urquiza – Junin – Av. Freyre a recorrido habitual.
Zona afectada por corte: intersección de las calles Gorostiaga y Alvear
- Línea 8 (vuelta): de recorrido por calle Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao a recorrido habitual.
- Línea 9 (vuelta): de recorrido por calle Llerena – Marcial Candioti a recorrido habitual.
Zona afectada Av. Aristóbulo del Valle, entre Galicia y Zeballos (Acuerdo Capital)
- Línea 11 (Vuelta): de recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos a recorrido.
Zona afectada: Laureano Maradona (entre Guillermo Estévez Boero y 1er acceso RN 168)
Líneas 2 (Vuelta) y 9 (ida): de recorrido habitual por el Dr. Esteban Laureano Maradona - Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca - Guillermo Estévez Boero - L. F. Leloir - Luis Jiménez de Asúa - Dr. Esteban Laureano Maradona a recorrido habitual.
Desvíos por partido de Club Atlético Unión
A partir de las 19 se verá comprometida la circulación de las siguientes líneas de colectivos:
Algunas líneas de colectivos modificarán su recorrido habitual. Crédito: Archivo / Manuel Fabatía
Líneas 3 (ida): De recorridos habituales por Av. López y Planes - Iturraspe - San Jerónimo a recorrido.
Línea 3 (vuelta): De recorrido habitual por calle San Lorenzo - Suipacha - Francia - Pedro Ferre - San Lorenzo – Luciano Torrent - Av. López y Planes a recorrido.
Línea 5 (ida): De recorridos habituales por Av. López y Planes - Iturraspe - San Jerónimo a recorrido.
Líneas 5 (vuelta): De recorrido habitual por calle 9 de Julio - Obispo Gelabert - 4 de Enero - Juan del Campillo - Francia - Pedro Ferre - San Lorenzo – Luciano Torrent - Av. López y Planes a recorrido.
Línea 9 (Ida): De recorrido habitual por Av. Presidente Perón - Iturraspe - San Jerónimo - Junín - Av. Gdor. Freyre - Irigoyen Freyre – Gdor. Vera - Roque Sáenz Peña a recorrido.
Línea 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Obispo Gelabert - 4 de Enero - Juan del Campillo - Francia - Pedro Ferre - Av. López y Planes - Iturraspe - Av. Presidente Perón a recorrido.
Línea 13 (Vuelta): De recorrido habitual por Av. Gdor. Freyre - S. Caputto - 4 de Enero – Santiago del Estero a recorrido habitual.
Línea 14 (Ida): De recorrido habitual Av. Presidente Perón - S. Caputto - Av. Gdor. Freyre a recorrido.
Línea 16 (Ida): De recorrido habitual por Bv. Pellegrini - Urquiza - Gdor. Crespo - Av. Gdor. Freyre a recorrido.