En 2023 la Municipalidad tomó una decisión que cambió, para mal, la situación de un tradicional barrio de la ciudad de Santa Fe. Mientras se llevaron a cabo obras de remodelación en la terminal de ómnibus, el municipio abrió un tramo de la reja que separa al inmueble con el parque del ex predio ferial. Y allí, se incrementaron los problemas.
Un auto quemado expuso un eterno problema en barrio Candioti sur: gente durmiendo en la calle
La apertura de la reja de la terminal incrementó el flujo de personas, sobre todo en las noches. En el parque del ex predio ferial se ven colchones, ropas y hasta carpas. Vecinos muestran constantemente su preocupación.
Lo que se pensó como una “mejora” en accesibilidad y conexión, terminó convirtiéndose en una pesadilla para quienes residen en barrio Candioti Sur. Desde entonces, la cantidad de personas deambulando por la zona y durmiendo en la vía pública.
El Litoral siguió de cerca la problemática y logró constatar que incluso se instalaron familias completas entre los galpones que alguna vez albergaron los talleres del FF.CC. Pese a los artículos, las fotos y los testimonios de los vecinos, el gobierno local de entonces hizo caso omiso y sostuvo la apertura de la reja.
Prueba del fracaso de esa medida fue una nota pocas semanas después del reclamo. Una familia hizo fuego junto a una subestación de energía de la EPE lindante a la terminal. Apenas una muestra de los inconvenientes aquí expuestos.
Problema vigente
El reciente caso de un vehículo quemado deja de manifiesto que no hubo avances en la materia. Como muestra una imagen captada por cámaras de seguridad, un sujeto encapuchado escapa del lugar donde fue el incendio.
Lo que en un momento fue un espacio verde para el disfrute de la familia, se convirtió en una especie de camping donde el ir y venir de personas ajenas al vecindario se entremezclaron con un panorama preocupante: colchones, ropas, alimentos e incluso carpas.
“Según el relato de quienes viven en este tradicional barrio de la capital santafesina, hay personas que no sólo pernoctan en el ex Predio Ferial, sino que también ocupan espacios como la plaza Emilio Zola y el Skate Park, ubicado a pocas cuadras”, remarcó El Litoral en 2024.
Trabajos municipales
Pasaron los años y el problema sigue vigente. Una crónica publicada por este medio a principios de marzo de 2026 dio cuenta de que unas 40 personas pasan las noches en torno a la terminal y en los lugares antes enumerados. Ese número fue confirmado por el municipio al tiempo de aclarar que duplicaron los patrullajes y recorridas por el sector.
“Hay días en que son menos y otros en que la presencia aumenta, también porque allí se concentra el área social en el predio de calle Las Heras (detrás de la terminal), donde van a buscar acompañamiento", indicó el secretario de Políticas Sociales municipal, Hugo Marchetti.