El Centro Cultural y de Estudios Demos, ubicado en la ciudad de Santa Fe, celebró su décimo aniversario con un encuentro que puso en valor su recorrido y sus principales líneas de trabajo. La institución, que combina investigación, formación y producción de propuestas, reafirmó su compromiso con el análisis de problemáticas clave y la generación de herramientas para mejorar la realidad local.
Demos celebró 10 años en Santa Fe con foco en el desarrollo y la agenda social
La institución reunió a especialistas y referentes para repasar su trayectoria, presentar investigaciones recientes y proyectar iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida y las políticas públicas.
Durante la actividad, referentes del espacio destacaron la importancia de consolidar un ámbito de pensamiento que dialogue tanto con el sector público como con el privado. El aniversario funcionó además como una oportunidad para visibilizar los avances logrados y proyectar nuevas iniciativas.
Construcción colectiva
Eugenio Serafino, coordinador del centro, subrayó el significado de este aniversario y el camino recorrido. “No es un año más para nosotros, Demos cumple 10 años. Queríamos aprovechar la ocasión para mostrar nuestro eje de trabajo, los temas que abordamos desde este centro de estudios”.
En ese sentido, explicó que el espacio se enfoca en múltiples áreas vinculadas al desarrollo. “Le dedicamos todo nuestro esfuerzo para investigar, para proyectar propuestas y para difundirlas, vinculadas al mundo del desarrollo económico y productivo, desarrollo social, economía del conocimiento, urbanismo, empleo, educación y salud”.
Además, remarcó la lógica de trabajo interdisciplinaria que sostiene la institución, “Nos organizamos en cinco comisiones que planifican para cumplir nuestro mayor objetivo, que es aportar nuestro granito de arena de forma articulada para marcar agenda en las problemáticas más importantes”.
Diagnósticos
Uno de los ejes centrales de Demos será la elaboración de diagnósticos basados en la opinión pública. Serafino detalló que en diciembre de 2025 realizaron un relevamiento sobre “cuestiones inherentes a la opinión pública como la edad de imputabilidad, el aborto, la justicia social, el matrimonio igualitario”, entre otros temas sensibles.
A su vez, destacó la importancia de escuchar las preocupaciones cotidianas: “Consultamos a los santafesinos cuáles son sus mayores problemáticas, lo que les impacta en el día a día, y hemos tenido resultados muy interesantes”.
En paralelo, el centro impulsa iniciativas de formación laboral. “Estamos dictando capacitación en inteligencia artificial, vinculada al mundo digital y la programación”, explicó. También señaló la necesidad de ampliar el acceso entendiendo que "gran parte de la población no tiene acceso a capacitación gratuita en oficios”.
Como ejemplo, mencionó una acción concreta: “esta tarde comenzamos una capacitación en el barrio La Loma de albañilería”.
Consensos sociales
Por su parte, el economista e investigador del CONICET Ignacio Trucco aportó detalles sobre los estudios realizados en torno a la opinión pública. “Uno de los temas que se trabajó fue el pensamiento de los jóvenes, en la educación pública, el sistema científico, el matrimonio igualitario y la justicia social”, indicó.
Uno de los resultados más relevantes del análisis fue la existencia de acuerdos amplios en la sociedad. “Lo interesante del trabajo es que nos mostró que hay mucho menos grieta de lo que uno podría suponer, que hay acuerdos muy profundos en la sociedad santafesina”, sostuvo.
En esa línea, destacó algunos valores compartidos: “hay una valoración positiva del sistema público educativo, de los derechos fundamentales y de la justicia social como un elemento central”.
Trucco también señaló que predomina una mirada práctica frente a los problemas, ya que “la sociedad santafesina pretende abordar sus problemas de forma práctica. Las preocupaciones principales son económicas y de seguridad”.
Finalmente, remarcó el rol de la educación pública como eje estructural. “La escuela pública es un pilar organizador de la sociedad santafesina. No es algo secundario, sino uno de los fundamentos que nos ordenan”.