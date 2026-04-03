En la ciudad de Santa Fe se comenzará a implementar desde el próximo lunes 6 de abril el nuevo Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM), una herramienta digital que busca facilitar el uso del estacionamiento en zonas reguladas.
Nuevo SEOM en Santa Fe: cómo funciona el sistema de estacionamiento medido desde el 6 de abril
La Municipalidad pone en marcha una nueva aplicación para gestionar el estacionamiento medido. Habrá crédito de bienvenida, pago digital y posibilidad de recuperar el saldo anterior.
Aplicación para gestionar el estacionamiento
El nuevo SEOM incorpora como principal novedad el uso de una aplicación móvil, disponible tanto para dispositivos Android como iOS. Desde el 1 de abril, los usuarios pudieron empezar a descargarla desde las tiendas oficiales y registrarse para comenzar a utilizar el sistema.
El proceso de registro es simple: una vez instalada la app, se debe ingresar con un correo electrónico, aceptar los permisos solicitados y completar los datos personales. A partir de ese momento, el usuario podrá gestionar todo lo relacionado con el estacionamiento desde su celular.
Además, el sistema incorpora códigos QR en la señalética de la vía pública. Estos permiten abonar el estacionamiento sin necesidad de descargar la aplicación, lo que amplía las opciones de uso y facilita el acceso para quienes no deseen instalarla.
Entre los incentivos iniciales, la Municipalidad informó que quienes descarguen la app recibirán un crédito de bienvenida de $30.000, que podrá utilizarse hasta el 30 de abril. A su vez, quienes tenían saldo en el sistema anterior podrán recuperarlo ingresando su número de cuenta y DNI en la nueva plataforma.
Nuevas formas de pago
El nuevo SEOM incorpora distintas modalidades de pago, con el objetivo de adaptarse a las herramientas digitales más utilizadas.
Los usuarios podrán cargar crédito mediante billeteras virtuales como Mercado Pago o Plus Pagos, además de continuar con la opción de adquirir saldo en kioscos y puntos habilitados de Santa Fe Servicios.
Para cargar dinero en la cuenta, el procedimiento se realiza desde la app: se selecciona la opción “Cargar saldo”, se ingresa el monto deseado y se elige el medio de pago. Una vez completada la operación, el saldo se acredita en la cuenta, aunque puede demorar algunos minutos en reflejarse.
En cuanto al uso cotidiano, el sistema requiere que el conductor active el estacionamiento una vez que deja el vehículo en un box habilitado. Para ello, debe ingresar el número de dársena en la aplicación y presionar la opción “Comenzar”. A partir de ese momento, el sistema registra el tiempo de uso.
Cuando el conductor retira el vehículo, debe finalizar el estacionamiento desde la misma app. Este paso es clave, ya que el cobro se realiza en función del tiempo utilizado. Para facilitar este proceso, se recomienda activar la geolocalización, lo que permitirá que el sistema envíe una notificación recordatoria al abandonar el lugar.
El nuevo esquema también contempla una tarifa incremental, lo que implica que el costo puede variar según el tiempo de permanencia, con el objetivo de desalentar el uso prolongado del espacio público y favorecer la rotación de vehículos.
Uso del espacio público
Desde el municipio señalaron que la implementación del nuevo SEOM responde a la necesidad de ordenar el tránsito y mejorar la circulación en las zonas más concurridas de la ciudad. La iniciativa apunta a evitar que los vehículos permanezcan estacionados durante largos períodos en áreas de alta demanda.
En ese sentido, el sistema busca promover una mayor rotación en los espacios disponibles, facilitando el acceso a comercios, oficinas y servicios ubicados en el microcentro y otras áreas con estacionamiento medido.
La digitalización del servicio también permitirá un mejor control y seguimiento del uso del estacionamiento, así como una mayor transparencia en la gestión del sistema.