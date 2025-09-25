Tras 17 años

El Municipio dará de baja el contrato del galpón de Rivadavia y busca reubicar a los feriantes

El intendente Juan Pablo Poletti aseguró que no habrá prórroga del alquiler de la Feria Alberdi. Señaló que el lugar se utilizaba de manera irregular y confirmó que los vendedores serán reubicados en otros espacios de la ciudad.