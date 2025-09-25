El Municipio dará de baja el contrato del galpón de Rivadavia y busca reubicar a los feriantes
El intendente Juan Pablo Poletti aseguró que no habrá prórroga del alquiler de la Feria Alberdi. Señaló que el lugar se utilizaba de manera irregular y confirmó que los vendedores serán reubicados en otros espacios de la ciudad.
El origen de esta feria se remonta a mayo de 2008, cuando fueron desalojados los vendedores ambulantes de la plaza Alberdi. Foto: Google Maps
El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, confirmó este jueves que la Municipalidad no renovará el contrato de alquiler del inmueble ubicado en Rivadavia 2747, donde funciona una feria de vendedores desde el 2008. "Cuando venza el contrato no se renovará y se le devolverá la llave al propietario del inmueble", aseguró el intendente.
Poletti explicó que la decisión se tomó tras un relevamiento de la situación de los puestos. "Es un alquiler vencido. Tenemos 31 puestos feriantes en distintos sectores de la ciudad. Ese alquiler era para beneficiar a unos pocos", sostuvo, con la justificación de que el municipio no puede continuar con ese gasto con fondos públicos que provoca una competencia desigual con respecto a otros comercios.
El intendente adujo que "el feriante que está poniendo el lomo en la Costanera, en el CIC de Facundo Zuviría o en cualquier otra feria, no tiene este privilegio que tenían estos vendedores, ya que el Municipio pagaba el alquiler".
Además, según detalló, en el lugar se detectaron irregularidades. "Había depósito de mercadería de locales de la peatonal, en otros casos había venta de cosas que no se utilizan más y figuraban ahí. Uno tiene que ordenar y lo que es justo, es justo, pero no puede suceder esto", remarcó.
El intendente dice que se detectaron irregularidades, como el uso de depósito para locales de la peatonal. Foto: El Litoral
Sin prórroga hasta las fiestas
Los feriantes habían solicitado extender el plazo hasta fin de año, pero Poletti fue taxativo: "No. Si es necesario reubicar a algún feriante lo vamos a hacer. Está trabajando todo el equipo de Economía Social para esto. Queremos que ofrezcan sus productos en alguna de las otras ferias de la ciudad, pero allí no funcionará más".
"Era un beneficio para unos pocos", indicó Poletti en declaraciones periodísticas este jueves.
El intendente destacó que la Municipalidad dialogó con cada uno de los trabajadores para analizar alternativas. "Se les dio una oportunidad, se habló con cada uno para ver si pueden ser reubicados. Insisto, es necesario ordenar esto", cerró.
En declaraciones radiales, el secretario de Políticas Sociales, Hugo Marchetti, había explicado que el municipio "notificó a los puesteros con suficiente antelación sobre la decisión y que se tendrá que realizar un gasto para poner el edificio en condiciones y entregárselo al propietario tal como nos lo alquiló" el 31 de octubre próximo. Asimismo, indicó que "ellos dicen que son 36 familias, pero nosotros contamos 12 ó 13 puestos".
Así estaban preparando el galpón, apenas fue alquilado, en 2008. Foto: El Litoral
Un conflicto con historia
El origen del alquiler de este inmueble para la feria se remonta a mayo de 2008, durante la gestión del entonces intendente Mario Barletta. Mediante el Decreto DMM Nº 304/08, se dispuso el traslado de 36 vendedores -que en su mayoría tenían sus puestos en la plaza Alberdi- hacia el galpón de Rivadavia, con el objetivo de regularizar su situación y sacarlos de la informalidad.
El proceso no fue sencillo y venía desde hacía tiempo: los puesteros resistieron la medida con protestas en la vía pública, quema de cubiertas y movilizaciones. Finalmente, el Municipio acordó la relocalización sin plazos concretos y con el compromiso de pagar por cuatro años el alquiler del espacio. Este beneficio se fue extendiendo con el paso del tiempo y ahora, 17 años después, Poletti quiere poner punto final a ese contrato.
