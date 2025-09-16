Santa Fe amplía su red de ciclovías en el marco de la Semana de la Movilidad
Son más de 6 kilómetros trazados en arterias clave. Además, proyectan otros 6,5 km para el año próximo. Bajo el lema “Movilidad para todas las personas”, invitan a participar de distintos eventos. La agenda.
La ciclovía de Alem es una de las más bellas de la ciudad, con una gran sombra.
Manuel Fabatía.
Santa Fe celebra la Semana de la Movilidad con un anuncio central: la expansión de su red de ciclovías y bicisendas. Actualmente se ejecutan más de seis kilómetros de trazados en arterias clave como J. J. Paso, Aristóbulo del Valle, Tacca y el Puente Santa Fe–Santo Tomé, y ya se proyecta la construcción de otros 6,5 kilómetros adicionales para 2026. La iniciativa busca consolidar a la bicicleta como un medio de transporte saludable, accesible y sustentable, en sintonía con las tendencias internacionales en materia de movilidad urbana.
En 1996 se inauguró la primera ciclovía de la ciudad. Fue el corredor de calle Pedro Víttori. Un año después, en 1997, se hizo lo propio en la vía de Vélez Sársfield. En la actualidad, la ciudad cuenta con más de 53 kilómetros de ciclovías.
Para todas las personas
Del 16 al 22 de septiembre, bajo el lema “Movilidad para todas las personas”, la ciudad despliega una agenda de actividades que incluye charlas, juegos, intervenciones urbanas y propuestas educativas para concientizar sobre la importancia de caminar, pedalear o utilizar el transporte público en lugar del auto particular. La programación se enmarca en la campaña global impulsada por la Comisión Europea y culmina con el Día Mundial Sin Automóvil.
Las Bicis es un exitoso sistema público y gratuito que funciona en la ciudad. Archivo
La expansión de ciclovías se complementa con otras políticas municipales, como el crecimiento del sistema público de bicicletas Las Bicis —que ya suma más de 56.000 usuarios y 550.000 viajes realizados— y los caminos escolares seguros en establecimientos como Escalante, Lourdes/Uruguay y Zapata Gollán/Almirante Brown.
A Escala Humana
Todas estas acciones forman parte del programa “Santa Fe a Escala Humana”, que prioriza al peatón, la bicicleta y el transporte público por sobre el automóvil, y propone recuperar el espacio urbano para la vida comunitaria.
Las actividades centrales de la Semana se concentrarán el viernes 19 de septiembre en Capital Activa, con propuestas que van desde experiencias de realidad virtual hasta diálogos sobre seguridad vial y activaciones urbanas para reflexionar sobre el uso del espacio público.
La Municipalidad invita a vecinas y vecinos a sumarse a esta agenda que busca transformar la manera de movernos y avanzar hacia una ciudad más inclusiva, segura y sostenible.
