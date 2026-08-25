Pronóstico

Martes fresco en la ciudad de Santa Fe: cómo seguirá el tiempo durante la semana

La ciudad de Santa Fe comenzó este martes con 10,9°C, cielo mayormente nublado y 79% de humedad. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada tendrá temperaturas de entre 7°C y 19°C, con nubosidad variable y sin lluvias previstas.