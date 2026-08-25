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Martes fresco en la ciudad de Santa Fe: cómo seguirá el tiempo durante la semana

La ciudad de Santa Fe comenzó este martes con 10,9°C, cielo mayormente nublado y 79% de humedad. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada tendrá temperaturas de entre 7°C y 19°C, con nubosidad variable y sin lluvias previstas.

Martes frío en la ciudad de Santa Fe Créditos: Mauricio GarinMartes frío en la ciudad de Santa Fe Créditos: Mauricio Garin
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El tiempo se mantendrá estable durante este martes en la capital provincial. El viento soplará principalmente del noreste y norte, mientras que las temperaturas subirán durante la tarde. Para los próximos días se espera un leve ascenso térmico, con un miércoles que podría alcanzar los 23°C.

La ciudad de Santa Fe comenzó este martes 25 de agosto con una mañana fresca y cielo mayormente nublado. A las 6, la temperatura era de 10,9°C, con una humedad del 79%, presión atmosférica de 1016,4 hPa y viento del este a 10 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones meteorológicas serán estables durante toda la jornada y no se esperan precipitaciones. El cielo se presentará parcialmente nublado durante la mañana, la tarde y la noche.

La temperatura mínima prevista es de 7°C, mientras que la máxima llegará a los 19°C durante la tarde. El viento tendrá una intensidad de entre 7 y 12 km/h durante la mañana y la noche, y podría aumentar hasta entre 13 y 22 km/h durante la tarde.

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Cómo estará el tiempo este martes en Santa Fe

Durante las primeras horas del día, el ambiente se mantendrá fresco, con temperaturas cercanas a los 7°C. Para quienes salgan temprano, será una mañana que requerirá algo de abrigo, aunque las condiciones irán mejorando con el correr de las horas.

El cielo estará parcialmente nublado y la probabilidad de precipitaciones será del 0%, por lo que no se prevén lluvias para la capital santafesina.

Hacia la tarde se producirá el mayor ascenso de temperatura y se alcanzará la máxima de 19°C. El viento rotará hacia el norte y tendrá una velocidad estimada de entre 13 y 22 km/h.

Durante la noche, la temperatura descenderá nuevamente hasta ubicarse alrededor de los 12°C. El cielo continuará parcialmente nublado y el viento volverá a soplar del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

La jornada tendrá una duración de luz solar importante para esta época del año: el amanecer está previsto para las 7:28 y la puesta del sol para las 18:43.

En cuanto a las condiciones de visibilidad, durante las primeras horas de este martes se registraban 12 kilómetros, por lo que no se observaban inconvenientes relevantes en este aspecto.

santa fe clima Créditos: Fernando NicolaCielo parcialmente nublado Créditos: Fernando Nicola

Pronóstico extendido

El pronóstico extendido del SMN anticipa un ascenso de las temperaturas durante los próximos días, aunque con algunos cambios hacia el final de la semana.

Miércoles: será la jornada más cálida del período inmediato. Se espera una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 23°C. El ascenso térmico será notable respecto de este martes.

Jueves: la temperatura mínima subirá hasta los 15°C, mientras que la máxima se ubicará en torno a los 22°C. Será una jornada con registros térmicos más elevados durante las primeras horas del día.

Viernes: se espera un leve descenso respecto del jueves. La mínima será de 12°C y la máxima alcanzará los 21°C.

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