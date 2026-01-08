Poletti planteó que el debate sobre el viceintendente debe centrarse en la gestión
El intendente sostuvo que lo central no es el nombre del puesto, sino que quien lo ocupe tenga responsabilidades claras, presencia en la calle y una gestión orientada a resolver las demandas cotidianas de los vecinos.
El intendente destacó que lo importante es la función del cargo y no el título oficial.
El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, se refirió a la posibilidad de incorporar la figura de viceintendente y planteó que cualquier definición deberá centrarse en las funciones y en la eficacia de la gestión, más que en la creación de un nuevo cargo.
Poletti explicó que el tema aún no fue abordado formalmente, aunque existe la posibilidad de avanzar en ese sentido. “Empezamos en este año a posiblemente hacer una mesa técnica con el Concejo y con el Ejecutivo para dialogar todo”, señaló. En ese marco, recordó que la normativa vigente contempla esa figura institucional: “La ley puede prever, y así lo dice, que haya un viceintendente”.
Aclaró, no obstante, que se trata de una opinión personal y que todavía no existe una mesa de discusión conformada. Según el intendente, el punto de partida debe ser la demanda social. “Más allá del cargo, lo que la gente nos está pidiendo es que seamos eficientes, que el que tenga un cargo público sea responsable del trabajo y se dedique a los vecinos”, expresó.
Funcionesporencimadelosnombres
En este sentido, Poletti remarcó que la prioridad de su gestión está puesta en el trabajo territorial. “Poner como prioridad a los vecinos, sacar las calles de tierra, iluminar la ciudad, aumentar los recorridos de camiones de basura”, enumeró, y afirmó que esos son los ejes sobre los que se evalúa la tarea del Ejecutivo.
El mandatario aclaró que ya cuenta con un equipo de confianza que cumple funciones operativas.
Al respecto, el mandatario local fue claro al marcar su postura frente a la creación de cargos. “Crear un cargo para que haya una figura, no. En eso no estoy de acuerdo”, afirmó, aclarando que la discusión debe centrarse en qué tareas se cumplen y no en la denominación formal. “No tanto el nombre, sino las funciones y lo que hacemos día a día en la calle, en salir del escritorio”, sostuvo.
También explicó que, en caso de avanzarse en un cambio, debería implicar una reorganización del esquema actual. “Si vamos a sacar el secretario de Gobierno, por decir, que son los dos cargos más importantes que tiene hoy el intendente, se sacará y se pone viceintendente”, indicó. Y volvió a insistir: “Acá el tema es la función que va a cumplir y no los nombres que le vamos a poner”.
Acompañamiento
Consultado sobre si la existencia de un viceintendente lo haría sentirse más acompañado en la gestión, Poletti respondió de manera directa: “Me siento acompañado como estoy y no tengo viceintendente”. Sin embargo, reconoció que el tamaño de la ciudad puede requerir una organización más operativa.
La discusión sobre el viceintendente se evaluará en una futura mesa técnica con el Ejecutivo.
Aun así, aclaró que esa función puede cumplirse sin crear formalmente el cargo. “Uno lo puede reemplazar sin el nombre”, explicó, y agregó que en la práctica ya existe una figura de confianza que cumple ese rol. “
El intendente concluyó que la eventual incorporación de la figura dependerá de un análisis más amplio y del marco legal. “Si la ley lo contempla se evaluará”, afirmó, aunque volvió a marcar un límite. “Esto no tiene que ser un cargo creado para la política, sino para ver cómo ese viceintendente hace más efectiva la gestión”, cerró.