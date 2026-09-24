La Municipalidad presentó oficialmente la 14.ª edición de la Semana Comex, el evento referente del comercio exterior en la región que se desarrollará del 6 al 8 de octubre en el Centro de Convenciones Los Maderos, ubicado en el Dique 1 del Puerto de Santa Fe.
Semana Comex en Santa Fe: fechas, cronograma y cómo participar de las rondas de negocios
El tradicional encuentro productivo reunirá a expertos del sector y firmas extranjeras en el puerto local para impulsar la actividad comercial internacional.
El encuentro, consolidado desde el año 2012 como un espacio de articulación público-privada, busca impulsar la internacionalización empresarial y potenciar las exportaciones de la capital provincial y la región.
Durante la presentación realizada en el Palacio Municipal, las autoridades brindaron detalles sobre la agenda del evento, que reunirá conferencias especializadas, dinámicas de networking y rondas de negocios internacionales con la presencia de 18 compradores de países latinoamericanos, en modalidades presencial y virtual.
En ese marco, el intendente Juan Pablo Poletti remarcó la importancia de renovar este compromiso institucional y enfatizó que el objetivo central es “internacionalizar Santa Fe y trabajar junto a la Cámara de Comercio Exterior y la Cámara Argentina para ayudar a las empresas, colaborar y seguir potenciando la posibilidad de que más empresas puedan exportar en Santa Fe”.
Asimismo, el mandatario local valoró la continuidad de esta iniciativa a lo largo del tiempo, al señalar que “esto que empezó siendo un trabajo entre público y privado, hoy se consolida en su edición número 14 y nos llena de orgullo y desafío”.
Poletti comparó esta proyección con otros grandes hitos locales y concluyó: “Así como tenemos los juegos deportivos internacionales, creemos decididamente que Santa Fe también debe tener esta internacionalización a través del comercio exterior”.
Consolidar Santa Fe
Por su parte, desde la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, Carlos Redaelli detalló la dinámica operativa del evento y destacó el impacto directo que tendrá sobre el tejido productivo local. En este sentido, explicó que se mantendrá el formato de exhibición e integración con “conferencias especializadas de distinta índole para que aquellos que quieran iniciarse en el comercio exterior tengan todas las posibilidades de aprender, algo que es muy necesario”.
A su vez, subrayó la relevancia de la agenda de reuniones comerciales al remarcar: “Hay 18 compradores extranjeros de países de Latinoamérica que van a estar participando en las rondas de negocios, lo que representa una oportunidad especial para las empresas de esta región para internacionalizarse y el evento que distingue a la ciudad capital en materia de comercio exterior”.
A su turno, el director de Inteligencia Comercial del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia, Manolo Contini, ratificó el acompañamiento del gobierno santafesino a esta propuesta e indicó que “es un evento de categoría internacional que año tras año viene consolidando y complementando lo que es el Santa Fe Business Forum”.
De igual modo, reafirmó la meta provincial de fortalecer las ventas externas mediante el trabajo conjunto entre Santa Fe Global, la Municipalidad y las entidades empresariales, asegurando que “sabemos que somos el segundo exportador de la Argentina y vamos por más”. Finalmente, hizo referencia al contexto económico actual al señalar que, si bien existen dificultades, “a través de este tipo de acciones es donde las empresas pueden subsanar y mejorar su performance exportadora”.
Agenda y apertura oficial
La 14° edición de la Semana Comex contará con el acompañamiento de 46 empresas patrocinadoras y concentrará sus rondas de negociación los días 7 y 8 de octubre. En tanto, el acto inaugural se llevará a cabo el martes 6 de octubre a las 18.30, con palabras de bienvenida a cargo del gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Juan Pablo Poletti, la directora de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Ana Sumcheski, y el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe (CaCESFe), Sebastián Benzi.
En el siguiente link se adjunta el cronograma de actividades de las tres jornadas de la Semana Comex 2026.