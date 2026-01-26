#HOY:

El Yacht Club Santa Fe realizó bautismos náuticos en el marco de la Semana de la Laguna

La propuesta se desarrolló en la bajada del club e incluyó actividades de iniciación a la navegación para niños, niñas y personas adultas, con una amplia participación de familias santafesinas.

Para muchos fue una experiencia inolvidable. Gentileza YCSF
En el marco de la Semana de la Laguna organizada por la Municipalidad de Santa Fe, el Yacht Club Santa Fe participó activamente de la agenda de actividades náuticas con una propuesta abierta a la comunidad: bautismos náuticos destinados a niños, niñas y personas adultas, desarrollados en la bajada del club, a orillas de la laguna.

El bautismo náutico es una experiencia de primer acercamiento a la navegación, pensada para quienes nunca han navegado o desean vivir su primer contacto con el mundo náutico de manera segura y acompañada. Durante la actividad, las y los participantes reciben instrucciones básicas sobre el funcionamiento de las embarcaciones, normas de seguridad y nociones elementales de navegación, para luego realizar una salida guiada al agua junto a instructores del club.

La propuesta incluyó navegación en embarcaciones a vela, vela con motor y cruceros, lo que permitió ofrecer distintas experiencias según las edades y preferencias de quienes participaron. En el caso de los más chicos, se destacó especialmente la navegación en Optimist, una embarcación diseñada para la iniciación infantil en la vela, donde pudieron salir al agua luego de recibir una breve formación adaptada a su edad, siempre bajo supervisión especializada.

Además del contacto directo con la navegación, el paseo en crucero permitió que muchas y muchos santafesinos conocieran más en profundidad el entorno natural que rodea a la ciudad, en particular la laguna y el riacho Santa Fe, descubriendo sus paisajes, características y su valor ambiental desde una perspectiva diferente: la del agua. Esta experiencia reforzó el vínculo con el río y puso en valor su importancia como espacio de identidad, recreación y encuentro.

La primera jornada convocó a más de 120 personas, entre familias completas, niñas, niños y adultos, que se acercaron a compartir una experiencia recreativa y educativa. El clima de camaradería, la participación activa de las familias y el entusiasmo de los más pequeños marcaron una jornada de fuerte contenido social y comunitario.

Las actividades náuticas, además del disfrute, promueven valores que trascienden la experiencia deportiva: el trabajo en equipo, la responsabilidad, el respeto por la naturaleza, la confianza, la toma de decisiones y el aprendizaje compartido, principios que forman parte de la vida en el agua y que resultan fundamentales también para la vida cotidiana.

Con esta iniciativa, el Yacht Club Santa Fe “reafirma su compromiso con la difusión de las actividades náuticas, la apertura del club a la comunidad y la promoción del río y la laguna como espacios de encuentro, deporte y formación, sumándose de manera activa a una semana que celebra la identidad náutica de la región”, aseguraron desde la institución local.

