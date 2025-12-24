SEOM: se abrieron los sobres para demarcar dársenas de estacionamiento

La Municipalidad de Santa Fe realizó la apertura de sobres correspondiente a la licitación pública para la demarcación de dársenas del nuevo Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM), una intervención clave para mejorar el ordenamiento del tránsito y el uso del espacio público en la ciudad.
La obra a contratar tiene por objeto la señalización horizontal de calles, pasajes y avenidas comprendidas dentro del área de cobertura del SEOM, prevista en la Ordenanza N° 13.045. El sector intervenido está delimitado por las calles Cándido Pujato y Castellanos al norte, Marcial Candioti al este, Entre Ríos al sur, Francia al oeste y el Puerto de la ciudad.
Los trabajos incluyen la demarcación de dársenas de estacionamiento, junto con su correspondiente nomenclatura, lo que permitirá una mejor identificación de los espacios habilitados y una gestión más eficiente del estacionamiento medido.
El presupuesto oficial estimado para la ejecución de las tareas asciende a $144.959.000,00. En el acto licitatorio se presentó una única oferta, correspondiente a la empresa Cober SRL, por un monto de $152.460.700,00.
Desde el Municipio se indicó que la propuesta será analizada por las áreas técnicas competentes, conforme a los procedimientos administrativos vigentes, con el objetivo de avanzar en la implementación del nuevo SEOM y fortalecer el ordenamiento urbano en el área central de la ciudad.