A continuación se transcribe el mensaje pascual del arzobispo de Santa Fe, Monseñor Sergio Fenoy:
Sergio Fenoy: “En este año lleno de la gracia de Francisco, les deseo que trabajemos artesanalmente por la paz"
El 3 de octubre de 2026 la Iglesia Católica celebrará los 800 años del encuentro de San Francisco con la hermana muerte.
Estamos en el año de San Francisco, porque el 3 de octubre vamos a celebrar los 800 años del encuentro de San Francisco con la hermana muerte.
Quisiera tomar para este saludo de Pascua las palabras con las que él decía había que saludarse entre todos. Les decía a sus frailes: ‘Antes que nada, saluden deseando la paz, que el señor les de la paz’.
Se daba cuenta Francisco que si hay paz hay todo. Y si falta paz es muy difícil la vida personal, la convivencia. Paz en el corazón, en la conciencia, en la familia, entre los amigos y vecinos, en la sociedad y en el mundo. Por ello quiero que mi saludo en estas Pascuas sea la paz. Que el Señor les conceda la paz.
En la pasión Cristo nos muestra el rostro manso de Dios. Como primer saludo de resucitado, es la paz. ‘La paz esté con ustedes’. Como diciéndonos: ‘este es el regalo y la tarea que les dejo’. Con la paz podrán tirar abajo todos los muros que los separan de Dios y de los otros.
En este año lleno de la gracia de Francisco, les deseo que trabajemos artesanalmente por la paz. En casa, con los amigos, en la sociedad. Llevemos el saludo de Cristo resucitado. Hagámoslo vida en nuestro corazón, en nuestras opciones, con nuestra libertad.
Que la paz los acompañe siempre. Feliz pascua del Señor.
Mons. Sergio Fenoy