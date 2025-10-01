Sur S.A. entrega dos grandes obras e inicia un nuevo proyecto en la ciudad de Santa Fe

Contenido realizado por Sur S.A.
La desarrolladora santafesina Sur S.A. sigue marcando tendencia en el mercado inmobiliario local con la entrega de dos edificios que ya transforman la ciudad, y el inicio de un proyecto que redefine la experiencia de vivir en Candioti Sur.
Contenido realizado por Sur S.A.
El Edificio Danubio, en Balcarce 935, se destaca por su ubicación privilegiada en barrio Candioti, a pasos del boulevard y la costanera. Con 14 pisos, 22 departamentos de distintas tipologías, 18 cocheras y más de 1.500 m² construidos, ofrece modernidad, confort y un entorno ideal para vivir.
Por su parte, la Torre Adagio, en La Rioja 2440, transforma el centro santafesino con una silueta de 17 pisos que regala vistas únicas al puerto y a toda la ciudad. Con 45 departamentos, 27 cocheras, locales comerciales y más de 4.000 m² desarrollados, Adagio se consolida como un nuevo ícono urbano y una de las propuestas más atractivas para quienes buscan valor y proyección.
A la vez, SUR S.A. avanza con dos proyectos en ejecución: URBAN (La Rioja 3106) y CENTRUM (4 de Enero 3069). Ambos ofrecen unidades de 1 y 2 dormitorios con diseño funcional, espacios luminosos y ventilados, en ubicaciones estratégicas que garantizan conectividad y calidad de vida.
Con la mirada puesta en el futuro, la empresa anuncia el inicio de PARK, un proyecto pensado para pocos en una ubicación inigualable frente a Plaza Pueyrredón. Cada piso es único, cada propietario exclusivo. Solo seis oportunidades irrepetibles para quienes valoran la verdadera distinción y saben decidir a tiempo. PARK combina lo mejor de ambos mundos: contacto con la naturaleza, comodidad urbana y la energía cultural del barrio, con bares, galerías, paseos y un entorno vibrante que realza el valor de cada unidad.
Con 18 años de trayectoria y más de 28.000 m² construidos, Sur S.A. continúa transformando la Ciudad de Santa Fe con proyectos que combinan calidad, diseño y valor. Cada entrega no es solo un edificio terminado: son familias que estrenan su hogar, inversores que ven crecer su capital y una ciudad que se renueva con obras de excelencia.
No dejes pasar la oportunidad de tu próximo hogar o inversión. Consultá hoy mismo por las unidades disponibles y asegurá tu lugar.
Contáctanos al Tel.: 342 4213950 o por mail: [email protected] . También podes visitar nuestra web en www.sur-sa.com.ar para conocer todos nuestros proyectos.
Sur S.A. – Desarrollos para cada etapa de tu vida.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.