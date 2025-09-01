Torre Monseñor Zaspe: un nuevo ícono en el casco histórico de Santa Fe

Contenido realizado para Bottai
La capital santafesina cuenta con un nuevo edificio emblemático: la Torre Monseñor Zaspe, un desarrollo de 22 pisos y 64 departamentos que combina tecnología, confort y una ubicación privilegiada.
“Hoy estamos inaugurando, la Torre Monseñor Zaspe. Es un edificio en una torre de 22 pisos. Cuenta con 62 departamentos, de muy buena calidad y con máxima tecnología”, destacó Martín Bottai durante el acto de apertura.
El referente de la tradicional inmobiliaria santafesina subrayó el valor simbólico de haber cumplido con los plazos comprometidos: “La celebración es estar inaugurando en el tiempo que lo habíamos prometido hace cuatro años. Pasamos por todo, y así y todo estamos hoy, con nuestros clientes. Les prometimos esta fecha, y llegamos a tiempo”.
Además, contó que en el proceso se sumaron innovaciones no previstas en el proyecto original. “Pudimos incorporar mejoras que no habíamos programado de antemano. Por ejemplo, el grupo electrógeno, entre otras cosas. Realmente estamos orgullosos. La gente está muy contenta”, afirmó.
Asimismo, remarcó que la administración de la obra estuvo a cargo de Bottai Inmobiliaria, junto a la constructora Saux Wernly. “Realmente fue un éxito. Tenemos que agradecer especialmente a esta constructora que tiene muchísimos años de experiencia y que nos ha hecho quedar muy bien con nuestros clientes. Sin, nosotros no íbamos a poder estar festejando hoy.”
También resaltó la solidez del fideicomiso, que permitió llevar adelante la obra sin sobresaltos para los clientes: “Hay un tema con el fideicomiso que es el agregado de cuota, que es temido por los que se incorporan. Pero tuvimos la grata noticia de contarles que no tuvimos agregado de cuota”.
Uno de los diferenciales más importantes de la Torre Monseñor Zazpe es su localización en pleno casco histórico santafesino. “Cuando te vas al SUM o a la pileta del edificio, o a los departamentos que miran al sur, tenés vistas a la Casa de Gobierno, al río, a la Plaza de Mayo… son realmente impactantes. El valor agregado de este edificio es la ubicación”, sostuvo Bottai.
La obra también demandó la restauración de una fachada patrimonial, lo que implicó un trabajo especial. “No es fácil, porque tuvimos que buscar gente idónea para que esté a la altura de lo que significaba esta fachada. Se terminó encontrando gente de Buenos Aires que restauró el Teatro Colón”, detalló.
Finalmente, Bottai se refirió al valor simbólico que tiene el edificio para su familia: “Es la casa de la familia Bottai, que es la que se encargó de hacer la administración de esta obra. Es la casa que mi papá y mi mamá vieron como una buena inversión o un buen lugar para vivir e iniciar Bottai inmobiliaria. Encima después descubrimos que tiene un valor patrimonial inmenso”.
La Torre Monseñor Zaspe se presenta, así como un proyecto que combina desarrollo urbano, respeto patrimonial y compromiso con la ciudad. “Realmente fue un éxito”, aseguró Martín Bottai, convencido de que este edificio será un nuevo punto de referencia en el centro histórico de Santa Fe.
