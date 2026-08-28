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Tránsito interrumpido sobre el Puente Colgante por la presencia de una persona trepada a la estructura

Intervienen en el lugar de los hechos personal policial, municipal y de asistencia médica. Seguí en vivo por las cámaras de El Litoral.

El tránsito fue interrumpido en ambos sentidos sobre el Puente Colgante de Santa Fe.El tránsito fue interrumpido en ambos sentidos sobre el Puente Colgante de Santa Fe.
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Se encuentra interrumpido el tránsito sobre el Puente Colgante de la ciudad de Santa Fe este viernes en la tarde.

Personal de la Policía de la provincia de Santa Fe, encargados municipales de tránsito y personal médico del sistema de emergencias del 107 trabajan en el lugar.

El motivo es la presencia de una persona trepada arriba de la estructura del Puente Colgante, obligando el operativo de control.

Solicitan evitar este cruce sobre la Laguna Setúbal y trasladarse preferentemente por el viaducto Oroño.

Noticia en desarrollo.

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