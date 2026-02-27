Con el aumento, el transporte escolar rondará los 130 mil pesos por mes
Ese monto es para un servicio básico de ida y vuelta de un chico a la escuela dentro de la ciudad de Santa Fe. El servicio es más caro si provienen de Rincón, Monte Vera y otras localidades del área metropolitana.
La vuelta a clases tiene sus costos, entre ellos, hay que sumar el transporte escolar. Foto: El Litoral
El costo del transporte escolar en la ciudad de Santa Fe tendrá un incremento cercano al 30%, en el inicio del ciclo lectivo a aplicarse parte en marzo y en abril, según el propietario de la combi. Según el sector, el valor básico para un alumno que viaja ida y vuelta dentro de la ciudad, de lunes a viernes, se ubicará en torno a los $ 130.000 mensuales.
El presidente de la Asociación de Transportistas Escolares y Afines (Atea), David Monsalvo, explicó que el aumento responde a la actualización de costos acumulados desde el último ajuste general. "Desde septiembre u octubre de 2025 hasta marzo sacamos un incremento de alrededor del 30%", indicó.
Durante el año pasado, el sector había aplicado subas pequeñas y periódicas. "No aumentábamos de acuerdo a la inflación, sino un poco menos, con ajustes del 2% ó 3% cada dos meses, para no perder clientes pero tampoco fundirnos", señaló.
Monsalvo advirtió que varios insumos clave evolucionan por encima de la inflación y de ahí el cálculo del incremento que pretenden aplicar a sus tarifas. "El combustible siempre aumenta más porque tiene impuestos internos y desde marzo volverá a subir. Solo por ese concepto ya íbamos a tener entre un 7% y 8% de incremento", detalló.
A esto se suma el fuerte encarecimiento de las unidades 0km. "Un vehículo con algunos años de antigüedad ronda los 40 millones de pesos y uno 0Km desde 65 millones", destacó.
El impacto en los costos también se refleja en la estructura del sector. "Cada vez somos menos en cantidad, porque hay transportes que se van venciendo y no se renuevan. No hay gente nueva que quiera incorporarse por lo que implica comprar una unidad", explicó.
Pese al aumento anunciado, el referente aclaró que en muchos casos la suba no se aplicará de manera completa en marzo. "La mayoría no traslada el 30% de una vez. Se aplica un 15%, 20% ó 25% y el resto se ajusta en abril, porque entendemos la situación de las familias", sostuvo.
También existen alternativas más económicas, como medios viajes -porque hay familias que sólo usan el servicio de ida o de vuelta-, descuentos por hermanos o contratos parciales según los días de asistencia. Por otro lado, es más caro si los chicos vienen de Rincón, Monte Vera u otras localidades del área metropolitana.
Los transportistas escolares cobrarán el servicio un 30% más caro este año.
Demanda estable
En cuanto a la demanda, Monsalvo indicó que se mantiene relativamente estable, aunque con una leve baja. "Hay menos chicos, también por una cuestión demográfica y por la caída en algunas matrículas, pero no es una baja muy marcada", afirmó.
Según estimaciones del sector, alrededor de 200 transportistas operan en la ciudad y su área de influencia, incluyendo servicios que trasladan alumnos desde localidades cercanas. Consultado sobre cómo tomaron las familias los aumentos, indicó que "la mayoría lo tiene asimilado, pero también tratamos de no aplicar los aumentos de una sola vez".