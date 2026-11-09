Salud

Vacunación gratuita en Santa Fe: dónde estará el operativo

La Municipalidad y el Ministerio de Salud provincial continúan con la campaña para aplicar dosis contra la gripe y la neumonía, completar esquemas y reforzar la protección contra la tos convulsa. La atención será de 9.30 a 12.30 en Aristóbulo del Valle 6726.