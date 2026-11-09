La campaña itinerante de vacunación gratuita continuará esta semana en distintos espacios públicos de la ciudad de Santa Fe. El objetivo es facilitar el acceso a las dosis del calendario nacional, con especial atención a los adultos mayores, las personas con factores de riesgo y quienes necesiten completar sus esquemas.
Vacunación gratuita en Santa Fe: dónde estará el operativo
La Municipalidad y el Ministerio de Salud provincial continúan con la campaña para aplicar dosis contra la gripe y la neumonía, completar esquemas y reforzar la protección contra la tos convulsa. La atención será de 9.30 a 12.30 en Aristóbulo del Valle 6726.
El próximo operativo se realizará el sábado 14, de 9.30 a 12.30, en la Asociación de Comerciantes de la Avenida Aristóbulo del Valle (ACAAV), ubicada en Aristóbulo del Valle 6726.
La iniciativa es impulsada por la Municipalidad en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia y busca acercar los servicios de vacunación a distintos sectores de la ciudad.
Qué vacunas se aplicarán durante el operativo
Durante la jornada se ofrecerán dosis contra la gripe y la neumonía, destinadas principalmente a adultos mayores y personas con factores de riesgo.
Además, el municipio incorporó la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche mediante la vacuna Triple Bacteriana (DPT o DTPa), que protege contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa.
Esta inmunización está indicada a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo y permite transferir anticuerpos al bebé durante la gestación, para brindarle protección en los primeros meses de vida.
También podrán acercarse las personas que necesiten revisar o completar su carnet de vacunación. El personal de salud podrá controlar las dosis recibidas e indicar cuáles corresponden según cada esquema.
Dónde consultar si no se puede asistir
Quienes no puedan concurrir al operativo itinerante podrán acercarse al centro de salud más cercano con su DNI para revisar el carnet y completar las vacunas pendientes.
Para realizar consultas o recibir más información, está disponible el número de WhatsApp 342 611 6585.
Según informó el municipio, la campaña tiene como objetivo alcanzar al menos un 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad que presentan factores de riesgo, en las zonas priorizadas.
La estrategia busca ampliar la cobertura de vacunación y facilitar el acceso a las dosis, especialmente entre los grupos que tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones ante determinadas enfermedades.