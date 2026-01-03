Vecinos denuncian disturbios, alcohol y molestias en la zona de la plazoleta del Teatro Municipal
Quienes viven en la esquina de Juan de Garay y San Martín aún recuerdan que aquella plazoleta alguna vez fue un lugar de paso y descanso. Hoy, el espacio público que durante años fue símbolo de la ciudad, se convirtió en escenario "acaparado por trapitos", una situación que lleva casi un año sin solución.
En la intersección de Juan de Garay y San Martín diariamente ocurren disturbios protagonizados por "trapitos".
Quienes viven en la esquina de Juan de Garay y San Martín de la ciudad de Santa Fe no tienen paz. Hace casi un año, vecinos de la zona ya advertían a El Litoral sobre disturbios diarios en la plazoleta del lugar. Hoy, la situación continúa sin cambios: consumo de alcohol, peleas y pedidos de dinero siguen afectando la convivencia y el uso del espacio público.
“La situación se volvió insoportable; ya no podemos usar los bancos de la plaza porque siempre hay alguien peleando o molesta a quienes pasamos por ahí”, comentó Pablo, vecino de la zona, en diálogo con El Litoral.
Pablo, que vive a metros de Plazoleta Fragata Sarmiento, relató con una mezcla de cansancio y resignación, que desde hace casi once meses, la escena se repite: “Se llena de gente que se embriaga, se pelea y molesta a los vecinos. Ya no podemos usar los bancos porque siempre hay un conflicto”.
Algunas de las personas de estos grupos, -explicaba Pablo- son hombres mayores que se encuentran en situación de calle, una presencia humana que tampoco deja de ser parte de una problemática social más amplia.
A diario personal municipal limpia la Plazoleta Fragata Sarmiento. Pero los trapitos no contribuyen a que el espacio se mantenga aseado.
La rutina de enfrentamientos y pedidos de dinero —especialmente a quienes circulan o estacionan motos en la zona— se transformó en un motivo de tensión constante. “Hay uno que, cuando está alcoholizado, le dice cosas a una vecina. A mi madre no le dice nada porque estoy yo”, contó Pablo.
Aunque el municipio ha intentado recuperar la plazoleta en determinados momentos con el regreso de “placeros” y recurrentemente acude personal a limpiar la zona, estas personas en varias ocasiones orinan en la plazoleta, dejan botellas y latas tiradas e incluso "uno de los bancos está sin una de las maderas, no sé quién la habrá roto", relató con indignación Pablo.
Intervención policial
Hace un par de noches atrás, sobre calle Juan de Garay, a metros de San Martín, cinco patrulleros cortaron la escena y marcaron el pulso de una intervención que los vecinos ya conocen de memoria. Luces encendidas, uniformados descendiendo con rapidez y varios “trapitos” siendo identificados y aprehendidos en plena vía pública.
Una postal de enero de 2025 que se repite a comienzos del 2026: trapitos irrumpiendo el orden de los vecinos de Juan de Garay y San Martín.
La secuencia ocurre en el comienzo de la Peatonal San Martín, en pocos segundos, una postal que para quienes viven allí dejó de ser excepcional: operativos policiales que ordenan por unas horas una esquina que, con el correr del tiempo, vuelve a desbordarse.
Un reclamo que combina vulnerabilidad y convivencia urbana
El reclamo de los vecinos apunta a una intervención más sostenida: no solo patrullaje policial, sino políticas públicas que articulen asistencia social, mantenimiento urbano y estrategias de recuperación del espacio público. Que la plaza vuelva a ser un lugar donde las familias puedan sentarse, los niños puedan jugar y las personas mayores puedan caminar sin tensiones es el deseo compartido.