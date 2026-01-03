Santa Fe ciudad

Vecinos denuncian disturbios, alcohol y molestias en la zona de la plazoleta del Teatro Municipal

Quienes viven en la esquina de Juan de Garay y San Martín aún recuerdan que aquella plazoleta alguna vez fue un lugar de paso y descanso. Hoy, el espacio público que durante años fue símbolo de la ciudad, se convirtió en escenario "acaparado por trapitos", una situación que lleva casi un año sin solución.