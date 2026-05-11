En las últimas semanas comenzó a registrarse una mayor presencia de serpientes en distintos sectores de Santo Tomé, principalmente en zonas cercanas a la costa y espacios verdes. Ante esta situación, la Municipalidad de esa ciudad colocó carteles preventivos para informar a la población sobre cómo actuar frente al avistamiento de estos ejemplares y evitar situaciones de riesgo.
Aparición de víboras en la ciudad de Santo Tomé: refuerzan la prevención
La crecida del río y las altas temperaturas registradas recientemente son factores clave en la aparición de serpientes en áreas urbanas. La Municipalidad refuerza la información a la población.
La directora de Ambiente y Sostenibilidad del municipio, María Eugenia Eberhart, explicó que “en las últimas semanas comenzó a verse una mayor presencia de serpientes, especialmente en sectores de costa y espacios verdes, por lo que decidimos reforzar la información preventiva para los vecinos”.
Según indicó la funcionaria, los carteles instalados en distintos puntos de la ciudad señalan que, ante la presencia de una víbora o serpiente, se debe llamar inmediatamente al 911. “La llamada es derivada a la Policía Ecológica, que es el organismo competente para intervenir y realizar el manejo seguro del animal”, detalló a El Litoral.
Desde el municipio santotomesino remarcaron que en la Argentina existen más de 100 especies de serpientes y que en la provincia de Santa Fe se registraron alrededor de 55 especies, aunque solo 4 de ellas son consideradas de importancia sanitaria por producir veneno.
“No todas las serpientes son venenosas, pero cualquier ofidio puede provocar lesiones si se siente amenazado o intenta defenderse”, aclaró Eberhart. Además, advirtió que las especies venenosas “pueden generar graves alteraciones en el organismo humano e incluso ocasionar la muerte si no se recibe atención médica adecuada”.
Cuáles son los factores
Entre las causas que explican la mayor aparición de estos ejemplares en áreas urbanas o periurbanas, la funcionaria mencionó “la crecida del río, el desplazamiento natural de fauna silvestre hacia zonas más secas y elevadas, y también las altas temperaturas registradas recientemente”.
A eso se suman “los movimientos de suelo y obras de infraestructura que modifican temporalmente el hábitat natural de estas especies”, como puede ser el caso de una obra de grandes dimensiones como el nuevo puente.
Ante el hallazgo de una serpiente, desde la Municipalidad insistieron en mantener la calma y no intentar capturarla ni matarla. “La principal recomendación es mantener distancia, evitar acercar niños o mascotas y comunicarse inmediatamente al 911 para que intervenga personal especializado”, sostuvo la directora de Ambiente y Sostenibilidad.
También se recordó que no se deben arrojar objetos ni intentar mover al animal. En caso de mordedura, las autoridades sanitarias recomiendan acudir de inmediato al centro de salud más cercano, no realizar torniquetes ni cortes, no intentar succionar el veneno y mantener a la persona en reposo y con la menor movilidad posible hasta recibir atención médica.