En 19 cuadras más

Amplían la recolección de residuos en Villa del Parque

Para ello fue necesario garantizar el acceso de los camiones recolectores. Con ese fin, colocaron estabilizado pétreo en calles de tierra, levantaron cables bajos y podaron árboles, entre otras acciones. Pretenden ampliar el servicio a otras 300 cuadras de la ciudad.