El próximo martes 26 de mayo de 2026 a las 21, en el salón del Automóvil Club Argentino filial Santa Fe, ubicado en la intersección de Rivadavia y Suipacha, se llevará adelante un reconocimiento a los artistas asociados a la Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos (AAPS) con más de 25 años consecutivos de pertenencia a la institución.
El ACA filial Santa Fe reconocerá a artistas con más de 25 años en la AAPS
La Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos celebrará la permanencia y el compromiso de sus asociados históricos con un acto especial que incluirá reconocimientos y una muestra de esculturas. La actividad está organizada junto al Rotary Club de Santa Fe y el Automóvil Club Argentino local.
La iniciativa es impulsada conjuntamente por la AAPS, el Rotary Club de Santa Fe y el ACA filial Santa Fe, en un gesto que busca destacar la trayectoria, el compromiso y la permanencia de quienes han dedicado gran parte de su vida a la producción artística y al fortalecimiento de la escena cultural local.
El acto se inscribe además en el camino hacia el centenario de la Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos, que celebrará sus cien años de historia el próximo año. En ese marco, las tres instituciones organizadoras decidieron homenajear a los artistas que continúan sosteniendo el espacio asociativo que nuclea y representa a los creadores visuales santafesinos.
Vida en el arte
Desde el Rotary Club de Santa Fe remarcaron que este reconocimiento forma parte de la continuidad de su labor filantrópica y de acompañamiento a los artistas de la ciudad. La distinción apunta especialmente a quienes han mantenido un vínculo activo y sostenido con la AAPS durante más de un cuarto de siglo.
Más allá del tiempo transcurrido, desde la organización señalaron que para los artistas homenajeados la cifra representa mucho más que 25 años: implica toda una vida dedicada al arte y a la construcción de una identidad cultural santafesina. A través de sus obras, estos creadores han plasmado paisajes, geografías, contextos y valores propios de la región, convirtiéndose en exponentes de la memoria y la sensibilidad colectiva.
“Todo artista es exponente y emergente de su terruño y de la sociedad consecuente”, expresa el comunicado difundido por las instituciones organizadoras, subrayando cómo las formas, colores, líneas y volúmenes presentes en cada obra reflejan la esencia cultural de la comunidad de la que surgen.
Muestra de esculturas
Como parte de la jornada también se inaugurará una muestra de esculturas que reunirá trabajos de diversa temática, tamaño, técnica y materialidad. La exposición permitirá recorrer distintas búsquedas estéticas y lenguajes artísticos desarrollados por escultores santafesinos, complementando así el espíritu de celebración y reconocimiento de la velada.
El comunicado oficial lleva las firmas de Luis Puig, presidente del ACA filial Santa Fe; Jorge Mollerach, presidente del Rotary Club de Santa Fe; y José Bastías, presidente de la Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos.