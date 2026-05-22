El martes 26

El ACA filial Santa Fe reconocerá a artistas con más de 25 años en la AAPS

La Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos celebrará la permanencia y el compromiso de sus asociados históricos con un acto especial que incluirá reconocimientos y una muestra de esculturas. La actividad está organizada junto al Rotary Club de Santa Fe y el Automóvil Club Argentino local.