Exposición fotográfica

Ana Paula Ocampo y las "Huellas" en los cuerpos gestantes

La artista santafesina inauguró en el Multiespacio de la UCSF una serie dedicada a retratar cuerpos de mujeres que han sido madres, como así también de otras que perdieron sus embarazos. Ante los presentes relató el camino que la llevó a ese trabajo cargado de sensibilidad, acompañada por la música de Luciana Tourné y Matías Bruno.