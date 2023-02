Subastaron el cuadro de Juan Manuel Blanes más caro de toda la historia

Coming up on 15th Feb 2023 is this Juan Manuel Blanes painting of A Gaucho on Horseback in a Uruguayan Prairie Landscape… find out more on our blog or view Lot 20 on our online catalogue.#uruguayanart #uruguayanartist #uruguay #juanmanuelblanes #gaucho #cowboyartist #fineart pic.twitter.com/PaLy2RpKIG