A 108 años de su muerte

"Excelsitud de mujer": la vida y obra de Sor Josefa Díaz y Clucellas

Así la definió Leoncio Gianello en 1975, según una crónica publicada por diario El Litoral. Ese año, se realizó una muestra en su honor por el Año Internacional de la Mujer. ¿Por qué su trabajo es tan valorado?