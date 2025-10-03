Lajos Szalay: Picasso, la Segunda Guerra Mundial y una muestra en Santa Fe

Revisar las biografías instaladas en la primera mitad del siglo XX, es adentrarse también en la guerra y el exilio pero también en las rupturas vanguardistas dentro de las artes. Esas variables tienden a confluir en Lajos Szalay, dibujante húngaro que desarrolló buena parte de su labor en Argentina.
Formado en la Academia de Bellas Artes de Budapest, de donde egresó en 1935 con 26 años, su vida se vio sometida al influjo de los conflictos bélicos. En la Segunda Guerra Mundial fue reclutado como ilustrador, y en 1946 asistió a la Conferencia de París.
Archivo
El periodistaDiego Rojas recordó en un artículo publicado por Infobae. "El encuentro tenía como objetivo que las fuerzas aliadas establecieran el mapa político de Europa después de la guerra", afirmó.
"En tanto Hungría había sido integrada a la órbita de los países 'socialistas' bajo la égida de la Unión Soviética, Szalay fue contactado por el Partido Comunista francés y por uno de sus militantes, Pablo Picasso, cuyas palomas habían sido declaradas como símbolos de la paz", agregó.
Archivo
Con su esposa Julia Hering, con quien se había casado en 1939, prolongó por dos años su estadía en París antes de emprender viaje hacia la Argentina.
En 1948 llegó a Tucumán, convocado por la Universidad Nacional para dirigir la Sección de Dibujo del Instituto Superior de Artes. Allí compartió docencia con Lino Enea Spilimbergo, Víctor Rebuffo y Pompeyo Audivert.
Archivo El Litoral
Para el crítico Marcos Krämer, la fuerza de su obra radica en la memoria de lo vivido. "Frente a ello, la movilidad y la tinta negra de Lajos Szalay vuelven a ser necesarios".
De Tucumán a Nueva York
Entre 1949 y 1956, Szalay desarrolló una tarea docente en la Argentina, antes de trasladarse a Buenos Aires y, finalmente, radicarse en Nueva York en 1960.
Archivo
Trabajó como ilustrador hasta su regreso a Hungría en 1988, donde falleció en 1995. En nuestro país, sus trabajos fueron objeto de publicaciones fundamentales como "Impresiones de un migrante" (1949).
Santa Fe hace medio siglo
En octubre de 1970, la galería El Puente (que funcionaba por entonces en 25 de Mayo 1884) inauguró en la ciudad de Santa Fe una exposición con 27 dibujos a tinta(algunos figurativos, otros abstractos) de Szalay, creados entre 1960 y 1969.
Archivo El Litoral
En una reseña publicada el 3 de octubre en El Litoral, el crítico Jorge Taverna Irigoyen resaltó que "los ecos de sus refinadas y expresivas caligrafías permiten conceptuar que su obra continúa dentro de un permanente ascenso estilístico".
"Tanto en la mancha como en la línea sensible sabe atrapar el 'toque' que define, la atmósfera y la profundidad interior de cada cuerpo", expresó luego.
Archivo
"Esta penetración que alcanza en sus dibujos marca el acorde general en su obra. Porque en oposición a muchos otros buenos dibujantes, este artista antepone primordialmente el más riguroso concepto de creación", remarcó.
"Formas objetivas y subjetivas alternan entonces en sus caligrafías, abriendo espacios y claroscuros, originando tensiones, dando énfasis a ciertos campos por sobre la claridad de otros", subrayó.
Museo Sívori
"Un animado espíritu de vida se da en cada uno de los dibujos de Szalay, tanto cuando estructura 'La familia' y delinea la idea de la 'Maternidad', como cuando se sumerge en las dolorosas imágenes bélicas: carnalmente prendidas en su retina", indicó.
"Dueño de una capacidad de fantasía de líricas esencias, puede también pasar al otro campo -el de los sueños- con clara comunicatividad".
Museo Sívori
¿Qué nos dice hoy?
55 años después, las palabras del crítico no envejecieron. Precisamente porque los dibujos de Szalay, cargados de tensiones y lirismo, hablan con igual potencia, con la misma -para usa un término de Taverna- "restallante dramaticidad".
Dejanos tu comentario
