Una invitación a detener el ritmo cotidiano, mirar con atención y reconectar con la sensibilidad artística. Ese es el espíritu de “Una mirada atrás”, la muestra del artista santafesino Luis Gervasoni, que abrirá sus puertas el próximo jueves 7 de mayo a las 20 en el Santa Fe Lawn Tennis Club, con entrada libre y gratuita.
Luis Gervasoni presenta "Una mirada atrás"
El artista santafesino Luis Gervasoni inaugura su nueva muestra en el Santa Fe Lawn Tennis Club con una propuesta que combina pintura, música en vivo y encuentro cultural, invitando al público a recorrer una obra atravesada por la memoria y la identidad local.
La inauguración promete ser una experiencia integral: la presentación estará a cargo de Horacio Henain y Hugo Lazzarini, mientras que la música en vivo sumará un clima especial de la mano de Melina Bruera y Marcelo Cornut. La velada se completará con un brindis de honor, pensado como un espacio de encuentro entre artistas, público y comunidad.
La propuesta de Gervasoni se inscribe en un diálogo con la tradición cultural local, evocando espacios emblemáticos como el Museo Sor Josefa Díaz y Clucellas, y recuperando en sus obras una mirada introspectiva que invita a revisitar el pasado desde el presente.
Trayectoria
Nacido en 1958 en la ciudad de Santa Fe, Gervasoni ha construido una sólida trayectoria en las artes visuales. Formado en talleres del maestro Lausen Freyre Beñatena durante la década del 80, comenzó a exponer en 1999 y desde entonces ha desarrollado una prolífica carrera que incluye decenas de muestras individuales y colectivas, así como su participación en salones municipales, provinciales y nacionales en distintos puntos del país y el exterior.
Además de su producción artística, desde 2008 se dedica a la formación, coordinando talleres de dibujo y pintura en su ciudad natal. Su obra ha trascendido fronteras, con piezas adquiridas en países como España y Austria, consolidando una identidad plástica que conjuga técnica, sensibilidad y memoria.
“Una mirada atrás” se presenta así como una oportunidad para acercarse a un recorrido íntimo y reflexivo, donde cada obra funciona como un puente entre la experiencia personal y la historia compartida. Una cita imperdible para quienes buscan en el arte una pausa, un diálogo y una forma de volver a mirar.