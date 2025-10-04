Una pintora que abrió caminos en el arte rioplatense

Petrona Viera nació en Montevideo en marzo de 1895, en el seno de una familia en la cual la política tenía una fuerte gravitación. Su padre, Feliciano Viera, sería más adelante (en 1915) presidente del Uruguay y promotor del impulso modernizador a principios del siglo XX.
Pero la biografía de su hija mayor quedó definida por un hecho temprano, que consta en la base de datos delMuseo Nacional de Artes Visuales del vecino país: una enfermedad que la dejará sorda cuando apenas estaba empezando a hablar.
Museo Nacional de Artes Visuales de Uruguay
"Punto de arranque -señala esa misma fuente- de una vida poco común, donde la comunicación artista-mundo se producirá principalmente a través del microcosmos familiar".
Ese universo íntimo se convirtió en el eje temático de una obra que introdujo lo doméstico, los juegos infantiles y la vida cotidiana como una forma de espejar con lo universal.
Museo Nacional de Artes Visuales de Uruguay
En busca de un lenguaje propio
Viera se formó primero con Vicente Puig, pero fue Guillermo Laborde su guía fundamental. Con él, durante 20 años, absorbió el planismo. Esa era la corriente pictórica que marcó a los jóvenes artistas uruguayos en los 20 y 30. ¿Cuáles eran sus bases? Colores planos, pinceladas amplias y una luminosidad sin modulaciones.
Marianne de Tolentino valoró su estilo. "Tiene una personalidad pictórica inconfundible, por la seducción del color y su temática de escenas cotidianas, con cuadros de niñas, adolescentes y señoras, siluetas en actitudes naturales y un ambiente armonioso".
Museo Municipal de Artes Visuales
Desde Santa Fe, donde la tradición plástica también dialogó con las vanguardias rioplatenses, es posible que el planismo haya influido en artistas de la misma generación que Petrona Viera. Es que las búsquedas plásticas eran parecidas.
La infancia como manifiesto
En la pintura "Recreo", quizá la obra más difundida de la pintora que motiva estas líneas, un grupo de nenas juega a la ronda bajo un parral. La escena es un manifiesto visual sobre la infancia como lugar de libertad y alegría.
Museo Nacional de Artes Visuales de Uruguay
El Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguay destacó que Viera "descubrió e incorporó a la pintura nacional el mundo de los niños, un tema inexplorado en nuestro medio. Supo ver, comprender y extraer de su entorno físicamente reducido tal vez, aunque no fue el único tema que abarcaron sus obras".
Ese giro, dar centralidad a lo infantil, fue casi revolucionario en un país en el cual la pintura se inclinaba más hacia lo histórico o lo paisajístico.
Museo Nacional de Artes Visuales de Uruguay
La pérdida y el giro hacia el grabado
El año 1940 fue un quiebre en la vida de Viera. La muerte de Laborde fue, en palabras del MNAV, "un golpe muy profundo para la artista cuyo largo vínculo con Laborde significó la pérdida de su maestro y un entrañable amigo".
Ese vacío la condujo hacia un nuevo territorio: el grabado. De la mano de Guillermo Rodríguez, se volcó a la xilografía, la punta seca y la monotipia.
Según el MNAV, "Petrona se concentra por más de una década en varias técnicas, fundamentalmente en la realización de xilografías. En ellas vuelca sus temáticas: infancia, juegos y paisajes, serie de pájaros y edificaciones y desnudos".
Archivo
Una mujer que abrió caminos
Petrona fue pionera en términos de género. "Los cuadros de Viera nos dejan el testimonio de una época, la mirada de una pintora que abre la brecha para fundar la presencia femenina en el arte nacional", afirmó Gustavo Fernández.
En un tiempo donde las mujeres artistas eran invisibilizadas, Viera expuso en Montevideo, Buenos Aires, Sevilla y otras ciudades, espacios que hasta entonces estaban vedados.
Su presencia en el arte rioplatense dialoga, en ese sentido, con las búsquedas de muchas creadoras que, desde mediados del siglo XX, reclamaron un lugar en la escena cultural.
Archivo
Del arte a la inclusión
En 2023, la directora de Cultura de Uruguay, Mariana Wainstein, le dijo a El País que "la posibilidad de presentar la exposición de Petrona Viera en distintos países la oportunidad de revalorizar a una gran artista, pero a la vez reivindicar el trabajo de una persona que por su condición de sorda tuvo mayores dificultades en su vida".
Así, cada muestra de Petrona Viera es retrospectiva estética, y una plataforma de cruce entre arte y discapacidad. Su sordera, que, en otro tiempo, fue una barrera, hoy se resignifica como un emblema vinculado con la inclusión y la resistencia.
Museo Nacional de Artes Visuales de Uruguay
El grito del silencio
Petrona falleció el 4 de octubre de 1960, hace justo 65 años. Una forma de recordarla es como una artista que habitó una paradoja: desde el silencio, pudo dar voz a una época y a un modo de mirar el mundo.
Sus colores planos, sus juegos infantiles, sus xilografías intensas y su tenacidad para abrirse camino en un medio dominado por hombres hacen de ella una verdadera referencia cultural.
