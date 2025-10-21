Andy Warhol y Jackson Pollock se reencuentran en Madrid

"No me llamo a mí mismo un genio, las cosas me salen sin pensarlas". Andy Warholfue un agudo observador del mundo que lo rodeaba, capaz de hacer de la cultura del consumo una estética propia. Anticipó, además, la lógica de la repetición y la fama efímera, aspectos que nos definen en la actualidad.
Como sostuvo el crítico Miguel Calvo Santos, "fue un hombre del renacimiento en una época culturalmente saturada de elementos. Un visionario que olió en qué se convertiría el mundo a la larga: en una serie de modas de usar y tirar, subculturas que se vuelven culturas".
"Flores" de Warhol. Foto: Fundación Colección Sonnabend
Su obra no celebró el artificio, más bien expuso sus mecanismos. Tal como señaló J. M. Sadurní, "hizo, a través de su obra, una ácida crítica a la superficialidad de la sociedad de consumo norteamericana, en la que la inmediatez era tan efímera como la fama".
Hasta su muerte fue fiel a esa lógica. Lucía Fortin, en un artículo publicado en La Nación en 2021, recordó que "fiel a su estilo y a su obsesión por seguir formando parte del mundo del espectáculo, pidió ser enterrado con su infaltable peluca -sufría de alopecia- y con sus clásicos anteojos negros".
Pintura número 56 de Perle Fine. Foto: Museo FAMM
Warhol en el Malba
Entre octubre de 2009 y febrero de 2010, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) presentó la primera gran retrospectiva del artista en el país, organizada junto al Andy Warhol Museum de Pittsburgh.
Reunió 170 obras, entre pinturas, grabados, fotografías, instalaciones y filmes del período más intenso de su producción (1961-1968). Se incluyeron los retratos de Marilyn Monroe, Jackie Kennedy y Mao, la serie de sopas Campbell’s y los autorretratos travestidos.
Obra de Audrey Flack. Foto: The Levett Collection
El público argentino descubrió en aquella exposición el poder hipnótico de la repetición: imágenes que parecían idénticas pero no lo eran, un juego de variaciones mínimas que incluía al espectador dentro del mecanismo de producción.
Encuentro entre opuestos
ElMuseo Nacional Thyssen-Bornemiszade Madrid inaugura este 21 de octubre la exposición "Warhol, Pollock y otros espacios americanos", abierta hasta el 25 de enero de 2026.
"Coca cola 2" de Warhol. Foto: The Andy Warhol Museum
Propone un diálogo entre dos nombres fundamentales del arte del siglo XX (Andy Warhol y Jackson Pollock) y otros artistas que, durante el mismo período, redefinieron las nociones de espacio y composición.
Según el texto curatorial, "es bien conocida la fascinación de Andy Warhol por Jackson Pollock, su obsesión por contar con una obra suya o la relación de su famosa serie de choques de automóviles con el mítico accidente que acabó con la vida de Pollock una noche de agosto de 1956".
"Express" de Robert Rauschenberg. Foto: The Estate of Robert Rauschenberg
Ambos artistas "propusieron formas distintas de pensar el espacio pictórico, pero compartieron una misma obsesión por la visibilidad, la repetición y el camuflaje". Pollock hizo del acto de pintar una coreografía física. Warhol, lo llevó a la superficie industrial de la serigrafía.
La exposición incluye un catálogo con textos de De Diego, Patrick Moore (ex director del Warhol Museum) y una conversación entre De Diego, el artista argentino Guillermo Kuitca y Guillermo Solana, director artístico del Thyssen.
"Jackie 2" de Warhol. Foto: Staatsgalerie?Stuttgart
Una lectura contemporánea
El encuentro entre Warhol y Pollock es una revisión de dos maneras de entender la modernidad. Ambos artistas, desde polos opuestos, reflexionaron sobre la tensión entre la expresión personal y la producción masiva.
Cuatro décadas después de su muerte, Warhol sigue ofreciendo claves para leer la fama, el consumo y la repetición. Parece anticipar el mundo digital actual, donde las imágenes se multiplican velozmente. Reunirlo con Pollock es volver a pensar el arte como un espejo de la cultura.
