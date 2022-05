Anunciaron los nuevos billetes argentinos y...¡hay memes!

-Señor Alberto, mi economía se va a pique y el sueldo no me alcanza para pagar las expensas



-Aahh por eso implementamos nuevas versiones de billetes más lindos y amigables



-Pero señor Alberto, mi economía se va a pique y el sueldo no me alcanza para pagar las expensas pic.twitter.com/qGO6AOM36B