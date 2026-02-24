Juzgarán al futbolista del PSG Achraf Hakimi por violación: piden 15 años de prisión
La Fiscalía francesa sostiene la acusación por un hecho denunciado en 2023 y considera que existen pruebas suficientes para avanzar con el proceso judicial, mientras el defensor se declara inocente y continuará en libertad durante el desarrollo del caso.
Achraf Hakimi será juzgado por violación en Francia. Crédito: REUTERS.
El futbolista del Achraf Hakimi afrontará un juicio en Francia acusado de violación, según confirmaron su defensa y la Fiscalía de Nanterre. El lateral, figura del Paris Saint-Germain y exjugador del Real Madrid, fue denunciado por una joven de 24 años por hechos ocurridos a fines de febrero de 2023.
De acuerdo con la acusación, la mujer conoció al futbolista a través de redes sociales y fue invitada a su domicilio en las afueras de París. El traslado se realizó en un vehículo solicitado por el propio jugador. Una vez en la vivienda, la denunciante afirmó que fue agredida sexualmente y que logró escapar tras resistirse físicamente. Luego pidió ayuda a una amiga, quien acudió al lugar.
El episodio se habría producido un sábado, mientras el plantel del PSG se encontraba concentrado para disputar un clásico ante el Olympique de Marseille. Hakimi, que estaba lesionado, permanecía en su casa. En ese momento, su esposa, la actriz Hiba Abouk, se encontraba de viaje con sus hijos fuera de Francia.
La postura del jugador
El 3 de marzo de 2023, el juez imputó formalmente al futbolista por violación. Pese a la acusación, Hakimi quedó en libertad, sin retiro de pasaporte, aunque con la prohibición expresa de mantener contacto con la denunciante. Desde entonces, continuó con su carrera deportiva con normalidad.
Los hechos ocurrieron en 2023 en el domicilio del futbolista hispano-marroquí en París. Crédito: REUTERS.
El jugador manifestó públicamente su rechazo a la acusación y aseguró que confía en que el proceso judicial demostrará su inocencia. En una entrevista posterior, reiteró que espera el juicio con tranquilidad y sostuvo que se trata de una denuncia motivada por intereses económicos. La Fiscalía, en cambio, considera que existen indicios suficientes y solicita una pena de hasta 15 años de prisión.
Procesossimilares
La noticia se conoció en una semana particularmente sensible para el fútbol europeo. En paralelo, el mediocampista Thomas Partey, actualmente en el Villarreal y exjugador del Atlético de Madrid, fue acusado de nuevos cargos por violación en Londres, que se suman a denuncias previas por hechos ocurridos entre 2021 y 2022, cuando militaba en el Arsenal. Su juicio está previsto para noviembre.
El caso de Hakimi, por su perfil internacional y su rol en uno de los clubes más importantes de Europa, vuelve a poner el foco en la relación entre deporte de alto rendimiento, justicia y responsabilidad pública, mientras se aguarda la fecha del proceso judicial que definirá su situación.