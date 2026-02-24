En Francia

Juzgarán al futbolista del PSG Achraf Hakimi por violación: piden 15 años de prisión

La Fiscalía francesa sostiene la acusación por un hecho denunciado en 2023 y considera que existen pruebas suficientes para avanzar con el proceso judicial, mientras el defensor se declara inocente y continuará en libertad durante el desarrollo del caso.