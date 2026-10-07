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Investigación en Brasil

Una denuncia pone a Alejandro Mancuso bajo sospecha por certificados falsos para entrenadores

El exayudante de Maradona habría ofrecido licencias de DT atribuidas a la ATFA por hasta 100.000 reales. Entre los nombres mencionados aparecen Roberto Carlos, Thiago Silva y Felipe Melo.

Alejandro Mancuso fue ayudante de Diego Maradona durante su etapa como entrenador de la Selección argentina.Alejandro Mancuso fue ayudante de Diego Maradona durante su etapa como entrenador de la Selección argentina.
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Alejandro Mancuso quedó involucrado en una investigación en Brasil por la presunta venta de licencias falsas de director técnico a exfutbolistas y figuras del fútbol sudamericano.

La denuncia fue difundida por la periodista Joanna de Assis, de UOL, quien recopiló audios, mensajes y documentación que vincularían al exayudante de Diego Maradona con un esquema de comercialización de certificados atribuidos a la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino.

Alejandro Mancuso fue ayudante de Diego Maradona durante su etapa como entrenador de la Selección argentina.Alejandro Mancuso fue ayudante de Diego Maradona durante su etapa como entrenador de la Selección argentina.

Cómo habría funcionado el mecanismo

Según la investigación periodística, Mancuso se presentaba como “director internacional” de la ATFA y ofrecía un procedimiento acelerado para obtener las licencias C, B, A y PRO.

La propuesta apuntaba especialmente a exjugadores con carreras destacadas, a quienes les habría asegurado que podían evitar parte de la formación regular por su trayectoria profesional.

Por ese trámite, algunos futbolistas habrían abonado alrededor de 100.000 reales, equivalentes a unos 20.000 dólares.

La investigación periodística menciona a Roberto Carlos, Thiago Silva y Felipe Melo entre los futbolistas contactados.La investigación periodística menciona a Roberto Carlos, Thiago Silva y Felipe Melo entre los futbolistas contactados.

Los nombres que aparecen mencionados

Entre los supuestos clientes figuran Roberto Carlos, Thiago Silva, Felipe Melo, Alex de Souza, Diego Lugano, Paolo Guerrero, Luiz Gustavo, Petkovic y Paulinho.

Felipe Melo contó que comenzó a sospechar cuando reclamó por clases presenciales que nunca fueron programadas.

Alex de Souza, por su parte, relató que recibió formularios para completar y posteriormente certificados enviados por correo electrónico.

La respuesta de la ATFA

La Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino negó que Mancuso tenga representación institucional o facultades para gestionar licencias en su nombre.

ATFA no reconoce ninguna gestión que el Sr. Mancuso haya realizado o afirme haber realizado en nombre de la entidad”, expresó la institución en un comunicado.

Alejandro Mancuso fue ayudante de Diego Maradona durante su etapa como entrenador de la Selección argentina.Alejandro Mancuso fue ayudante de Diego Maradona durante su etapa como entrenador de la Selección argentina.

También aclaró que no integra el Consejo de Administración, no ocupa cargos de autoridad y no mantiene vínculo contractual con la entidad.

Una causa sin resolución judicial

La investigación habría comenzado en mayo de 2024, aunque el caso tomó mayor repercusión pública en las últimas horas.

Por el momento, no existe una resolución judicial que determine responsabilidades penales.

La documentación reunida será clave para establecer si los certificados entregados eran falsos y bajo qué modalidad fueron ofrecidos a los futbolistas mencionados.

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