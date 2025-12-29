El voto también juega: lo que esconden las primeras cifras del NBA All-Star 2026

Se publicó el primer corte de votaciones para el All-Star 2026 y el mapa que deja es elocuente: equipos que arrastran, estrellas que todavía esperan validación y nombres que siguen siendo elegidos por lo que representan más que por el presente. En la NBA, el poder también se mide así.

Las primeras cifras del NBA All-Star 2026 en Los Angeles no dicen quiénes van a ser titulares ni cómo quedarán armados los equipos. Pero dicen otra cosa, igual de importante: quiénes hoy pesan en la conversación, qué proyectos generan identificación y qué figuras todavía están construyendo su lugar en el imaginario colectivo.

No es una tabla de rendimiento. Es un termómetro.

Nueva York volvió a ser algo más que un nombre

En el Este, el dato fuerte no es el liderazgo de Giannis Antetokounmpo ni la irrupción de Tyrese Maxey. El dato está más abajo y, a la vez, más concentrado: cinco jugadores de los New York Knicks entre los veinte más votados.

Jalen Brunson aparece tercero, con más de un millón de votos. Pero no está solo. Detrás se acomodan Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Mikal Bridges y Josh Hart.

Los Knicks colocaron cinco jugadores entre los veinte más votados de su conferencia. Foto: Reuters

No es idolatría individual. Es identificación con una idea. El voto reconoce continuidad, roles claros, una narrativa que dejó de ser caótica. Los Knicks volvieron a ocupar un lugar que durante años estuvo vacío.

Wembanyama y el tiempo que todavía no llegó

En el Oeste, el nombre que más ruido hace es el de Victor Wembanyama. Quinto en las votaciones, lejos del impacto real que tiene noche tras noche.

Victor Wembanyama se ubicó quinto en el Oeste en el primer recuento de votos. Foto: Reuters

No hay contradicción. El All-Star no premia solo influencia en el juego, sino familiaridad, repetición y escena. Wembanyama todavía está en esa etapa en la que asombra más de lo que convoca. El salto simbólico suele llegar después: playoffs, cruces grandes, partidos que quedan en la memoria.

LeBron y Durant, el voto como reflejo de una era

Más abajo aparece LeBron James, noveno en el Oeste, con un caudal de votos que sigue siendo alto incluso en la recta final de su carrera.

LeBron y KD mantienen su estátus de All-Stars. Foto: Reuters

A esta altura, su presencia en el All-Star tiene menos que ver con el presente que con el recorrido. Votar a LeBron es votar una época completa de la NBA. El All-Star también funciona como eso: un espacio donde el pasado todavía tiene peso específico.

También -y un escalón arriba- está Durant. El alero de 2,11m, máquina ofensiva y de los mejores anotadores de la historia está en el ocaso de su carrera pero mantiene un nivel envidiable por cualquier leyenda. Con 37 años sigue marcando el ritmo del juego y es igual de difícil de defender que cuando estaba en su mejor momento.

KD puede ser segunda o tercera opción en unos jóvenes Houston Rockets, pero su impacto en la cancha -demostrado por los votos- sigue dejándolo en lo más alto de la NBA. Algunas cosas nunca cambian.

Tyrese Maxey, los números no fallan y los votos tampoco. Foto: Reuters

Nuevas caras

Algunos nombres como Brunson, Cunningham y Edwards ya no son casualidad en los primeros puestos de votación de cada conferencia, pero esta vez si hubo sorpresas y un gran salto de nivel en ciertos jugadores. El mayor ejemplo es Tyrese Maxey.

Hace dos temporadas que el base-escolta de los 76ers hace ruido como segunda opción de Embiid, pero esta temporada cambiaron los roles. Maxey, de 25 años, ganó el control del equipo tras un visible declive físico del pivot MVP y no defraudó. Los números hablan por sí solos: 30 puntos por partido con 4 rebotes y 7 asistencias. El futuro de Filadelfia es con Maxey.

Jalen Johnson, irrupción total en Atlanta. Foto: Reuters

Por su parte, Jalen Johnson se hizo cargo de un Atlanta Hawks que quedó acéfalo tras el gran bajón de nivel que sufrió Trae Young y con ello vino el reconocimiento de ser parte del top 10 más votados del Este.

En el Oeste también hay sorpresas, o más bien el comienzo de una nueva era. Alperen Sengun está cimentando su legado en una franquicia que tuvo a uno de los mejores pivots de la historia, Hakeem Olajuwon y lo hace con un estilo similar al de Nikola Jokić.

Sengun, el turco que es casi una copia de Jokić. Foto: Reuters

En la conferencia ganadora del último campeonato también hay novedades como Austin Reaves, que tuvo un comienzo de temporada aplastante con los Lakers y Deni Avdija, que en unos silenciosos Portland Trailblazers está marcando números de Luka Dončić. Algo que era casi impensable.

Deni Avdija, el Dončić de Oregon. Foto: Reuters

Las primeras votaciones del All-Star 2026 no definen nada, pero explican bastante. Quiénes arrastran gente, quiénes todavía esperan ese empujón simbólico y quiénes ya juegan en otra dimensión. En la NBA, el poder también se vota, aunque no siempre coincida con lo que pasa en la cancha.

Top 20 – Conferencia Este (primer corte)

Giannis Antetokounmpo (MIL) – 1.192.296

Tyrese Maxey (PHI) – 1.072.449

Jalen Brunson (NYK) – 1.040.601

Cade Cunningham (DET) – 1.000.171

Donovan Mitchell (CLE) – 851.155

Jaylen Brown (BOS) – 808.276

Karl-Anthony Towns (NYK) – 510.577

Jalen Johnson (ATL) – 302.367

Pascal Siakam (IND) – 155.910

Michael Porter Jr. (BKN) – 150.370

LaMelo Ball (CHA) – 135.236

Brandon Ingram (TOR) – 130.618

OG Anunoby (NYK) – 123.349

Josh Giddey (CHI) – 115.000

Mikal Bridges (NYK) – 113.939

Josh Hart (NYK) – 106.037

Joel Embiid (PHI) – 102.017

Norman Powell (MIA) – 100.390

Paolo Banchero (ORL) – 99.565

Franz Wagner (ORL) – 98.834

Top 20 – Conferencia Oeste (primer corte)

Luka Dončić (LAL) – 1.249.518

Nikola Jokić (DEN) – 1.128.962

Stephen Curry (GSW) – 1.031.455

Shai Gilgeous-Alexander (OKC) – 878.621

Victor Wembanyama (SAS) – 769.362

Anthony Edwards (MIN) – 650.085

Deni Avdija (POR) – 606.299

Kevin Durant (HOU) – 548.754

LeBron James (LAL) – 536.555

Austin Reaves (LAL) – 405.379

Alperen Sengun (HOU) – 308.346

James Harden (LAC) – 215.301

Anthony Davis (DAL) – 144.178

Jamal Murray (DEN) – 130.656

Devin Booker (PHX) – 121.123

Lauri Markkanen (UTA) – 112.209

Jimmy Butler (GSW) – 111.411

Stephen Castle (SAS) – 93.133

Chet Holmgren (OKC) – 92.210