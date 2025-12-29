#HOY:

Las primeras votaciones del All-Star 2026 mostraron el mapa de poder actual de la NBA.
Primer corte
El voto también juega: lo que esconden las primeras cifras del NBA All-Star 2026
Se publicó el primer corte de votaciones para el All-Star 2026 y el mapa que deja es elocuente: equipos que arrastran, estrellas que todavía esperan validación y nombres que siguen siendo elegidos por lo que representan más que por el presente. En la NBA, el poder también se mide así.
 21:30

Las primeras cifras del NBA All-Star 2026 en Los Angeles no dicen quiénes van a ser titulares ni cómo quedarán armados los equipos. Pero dicen otra cosa, igual de importante: quiénes hoy pesan en la conversación, qué proyectos generan identificación y qué figuras todavía están construyendo su lugar en el imaginario colectivo.

No es una tabla de rendimiento. Es un termómetro.

Nueva York volvió a ser algo más que un nombre

En el Este, el dato fuerte no es el liderazgo de Giannis Antetokounmpo ni la irrupción de Tyrese Maxey. El dato está más abajo y, a la vez, más concentrado: cinco jugadores de los New York Knicks entre los veinte más votados.

Jalen Brunson aparece tercero, con más de un millón de votos. Pero no está solo. Detrás se acomodan Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Mikal Bridges y Josh Hart.

May 21, 2025; New York, New York, USA; New York Knicks guard Jalen Brunson (11) and guard Josh Hart (3) react in the third quarter against the Indiana Pacers during game one of the eastern conference finals for the 2025 NBA Playoffs at Madison Square Garden. Mandatory Credit: Brad Penner-Imagn ImagesLos Knicks colocaron cinco jugadores entre los veinte más votados de su conferencia. Foto: Reuters

No es idolatría individual. Es identificación con una idea. El voto reconoce continuidad, roles claros, una narrativa que dejó de ser caótica. Los Knicks volvieron a ocupar un lugar que durante años estuvo vacío.

Wembanyama y el tiempo que todavía no llegó

En el Oeste, el nombre que más ruido hace es el de Victor Wembanyama. Quinto en las votaciones, lejos del impacto real que tiene noche tras noche.

Dec 27, 2025; San Antonio, Texas, USA; San Antonio Spurs forward Victor Wembanyama (1) dunks during the second half against the Utah Jazz at Frost Bank Center. Mandatory Credit: Scott Wachter-Imagn ImagesVictor Wembanyama se ubicó quinto en el Oeste en el primer recuento de votos. Foto: Reuters

No hay contradicción. El All-Star no premia solo influencia en el juego, sino familiaridad, repetición y escena. Wembanyama todavía está en esa etapa en la que asombra más de lo que convoca. El salto simbólico suele llegar después: playoffs, cruces grandes, partidos que quedan en la memoria.

LeBron y Durant, el voto como reflejo de una era

Más abajo aparece LeBron James, noveno en el Oeste, con un caudal de votos que sigue siendo alto incluso en la recta final de su carrera.

Paris 2024 Olympics - Basketball - Men's Semifinal - United States vs Serbia - Bercy Arena, Paris, France - August 08, 2024. Lebron James of United States and Kevin Durant of United States react. REUTERS/Brian SnyderLeBron y KD mantienen su estátus de All-Stars. Foto: Reuters

A esta altura, su presencia en el All-Star tiene menos que ver con el presente que con el recorrido. Votar a LeBron es votar una época completa de la NBA. El All-Star también funciona como eso: un espacio donde el pasado todavía tiene peso específico.

También -y un escalón arriba- está Durant. El alero de 2,11m, máquina ofensiva y de los mejores anotadores de la historia está en el ocaso de su carrera pero mantiene un nivel envidiable por cualquier leyenda. Con 37 años sigue marcando el ritmo del juego y es igual de difícil de defender que cuando estaba en su mejor momento.

KD puede ser segunda o tercera opción en unos jóvenes Houston Rockets, pero su impacto en la cancha -demostrado por los votos- sigue dejándolo en lo más alto de la NBA. Algunas cosas nunca cambian.

Dec 28, 2025; Oklahoma City, Oklahoma, USA; Philadelphia 76ers guard Tyrese Maxey (0) reacts after a play against the Oklahoma City Thunder during the first quarter at Paycom Center. Mandatory Credit: Alonzo Adams-Imagn ImagesTyrese Maxey, los números no fallan y los votos tampoco. Foto: Reuters

Nuevas caras

Algunos nombres como Brunson, Cunningham y Edwards ya no son casualidad en los primeros puestos de votación de cada conferencia, pero esta vez si hubo sorpresas y un gran salto de nivel en ciertos jugadores. El mayor ejemplo es Tyrese Maxey.

Hace dos temporadas que el base-escolta de los 76ers hace ruido como segunda opción de Embiid, pero esta temporada cambiaron los roles. Maxey, de 25 años, ganó el control del equipo tras un visible declive físico del pivot MVP y no defraudó. Los números hablan por sí solos: 30 puntos por partido con 4 rebotes y 7 asistencias. El futuro de Filadelfia es con Maxey.

Dec 27, 2025; Atlanta, Georgia, USA; Atlanta Hawks forward Jalen Johnson (1) shoots around New York Knicks center Karl-Anthony Towns (32) in the fourth quarter at State Farm Arena. Mandatory Credit: Brett Davis-Imagn ImagesJalen Johnson, irrupción total en Atlanta. Foto: Reuters

Por su parte, Jalen Johnson se hizo cargo de un Atlanta Hawks que quedó acéfalo tras el gran bajón de nivel que sufrió Trae Young y con ello vino el reconocimiento de ser parte del top 10 más votados del Este.

En el Oeste también hay sorpresas, o más bien el comienzo de una nueva era. Alperen Sengun está cimentando su legado en una franquicia que tuvo a uno de los mejores pivots de la historia, Hakeem Olajuwon y lo hace con un estilo similar al de Nikola Jokić.

Jan 3, 2025; Houston, Texas, USA; Houston Rockets center Alperen Sengun (28) reacts after a foul call against the Boston Celtics during the third quarter at Toyota Center. Mandatory Credit: Erik Williams-Imagn ImagesSengun, el turco que es casi una copia de Jokić. Foto: Reuters

En la conferencia ganadora del último campeonato también hay novedades como Austin Reaves, que tuvo un comienzo de temporada aplastante con los Lakers y Deni Avdija, que en unos silenciosos Portland Trailblazers está marcando números de Luka Dončić. Algo que era casi impensable.

Nov 5, 2025; Portland, Oregon, USA; Portland Trail Blazers forward Deni Avdija (8) shoots the ball against the Oklahoma City Thunder during the second half at Moda Center. Mandatory Credit: Jaime Valdez-Imagn ImagesDeni Avdija, el Dončić de Oregon. Foto: Reuters

Las primeras votaciones del All-Star 2026 no definen nada, pero explican bastante. Quiénes arrastran gente, quiénes todavía esperan ese empujón simbólico y quiénes ya juegan en otra dimensión. En la NBA, el poder también se vota, aunque no siempre coincida con lo que pasa en la cancha.

Top 20 – Conferencia Este (primer corte)

  • Giannis Antetokounmpo (MIL) – 1.192.296
  • Tyrese Maxey (PHI) – 1.072.449
  • Jalen Brunson (NYK) – 1.040.601
  • Cade Cunningham (DET) – 1.000.171
  • Donovan Mitchell (CLE) – 851.155
  • Jaylen Brown (BOS) – 808.276
  • Karl-Anthony Towns (NYK) – 510.577
  • Jalen Johnson (ATL) – 302.367
  • Pascal Siakam (IND) – 155.910
  • Michael Porter Jr. (BKN) – 150.370
  • LaMelo Ball (CHA) – 135.236
  • Brandon Ingram (TOR) – 130.618
  • OG Anunoby (NYK) – 123.349
  • Josh Giddey (CHI) – 115.000
  • Mikal Bridges (NYK) – 113.939
  • Josh Hart (NYK) – 106.037
  • Joel Embiid (PHI) – 102.017
  • Norman Powell (MIA) – 100.390
  • Paolo Banchero (ORL) – 99.565
  • Franz Wagner (ORL) – 98.834

Top 20 – Conferencia Oeste (primer corte)

  • Luka Dončić (LAL) – 1.249.518
  • Nikola Jokić (DEN) – 1.128.962
  • Stephen Curry (GSW) – 1.031.455
  • Shai Gilgeous-Alexander (OKC) – 878.621
  • Victor Wembanyama (SAS) – 769.362
  • Anthony Edwards (MIN) – 650.085
  • Deni Avdija (POR) – 606.299
  • Kevin Durant (HOU) – 548.754
  • LeBron James (LAL) – 536.555
  • Austin Reaves (LAL) – 405.379
  • Alperen Sengun (HOU) – 308.346
  • James Harden (LAC) – 215.301
  • Anthony Davis (DAL) – 144.178
  • Jamal Murray (DEN) – 130.656
  • Devin Booker (PHX) – 121.123
  • Lauri Markkanen (UTA) – 112.209
  • Jimmy Butler (GSW) – 111.411
  • Stephen Castle (SAS) – 93.133
  • Chet Holmgren (OKC) – 92.210
  • Kawhi Leonard (LAC) – 85.325
