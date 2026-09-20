Una escena tan insólita como impactante ocurrió en el fútbol de Tailandia, donde Andros Townsend, exjugador de la Premier League y de la selección inglesa, fue atropellado por una máquina utilizada para el mantenimiento del césped.
Una máquina para cuidar el césped atropelló a un ex Premier League antes de un partido
Andros Townsend quedó atrapado debajo de un rodillo durante el calentamiento. Sufrió lesiones leves y, horas después, ingresó desde el banco en el triunfo de su equipo.
El episodio se produjo antes del encuentro entre PT Prachuap FC y Pattani FC, cuando el delantero realizaba ejercicios de calentamiento junto a sus compañeros.
El momento del accidente
Townsend intentó realizar un pase de taco cerca de una de las líneas laterales y, mientras retrocedía, quedó en la trayectoria del rodillo motorizado que circulaba por el campo.
El conductor no logró detener la maquinaria a tiempo y golpeó al futbolista por detrás. Townsend cayó al suelo y quedó momentáneamente atrapado debajo del vehículo.
Sus compañeros reaccionaron de inmediato y corrieron a auxiliarlo, mientras el operario detuvo la máquina y colaboró para liberarlo.
Sufrió lesiones leves
El cuerpo médico ingresó al campo para atender al jugador de 35 años y constató que no presentaba lesiones de gravedad.
Townsend sufrió heridas superficiales y contusiones en una de sus piernas, pero pudo recuperarse rápidamente del impacto.
La situación tuvo un desenlace inesperado: el exfutbolista del Tottenham, Crystal Palace y Everton terminó ingresando desde el banco durante los minutos finales.
Jugó y su equipo ganó
PT Prachuap se impuso por 3 a 0 y Townsend pudo participar del cierre del encuentro pese al accidente sufrido antes del comienzo.
Más tarde, el propio jugador compartió el video del episodio en Instagram y llevó tranquilidad sobre su estado físico.
“Un día más en el fútbol tailandés (¡estoy bien!)”, escribió al republicar las imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.
Una extensa trayectoria en Inglaterra
Townsend se formó en las divisiones juveniles del Tottenham y disputó 291 partidos en la Premier League a lo largo de su carrera.
También vistió las camisetas de Newcastle United, Crystal Palace, Everton y Luton Town, antes de continuar su trayectoria en Turquía y luego trasladarse al fútbol del sudeste asiático.
A nivel internacional disputó 13 partidos con la selección de Inglaterra entre 2013 y 2016 y convirtió tres goles.