Apagón en un partido de Uruguay: el video del nene asustado se hizo viral

En el arranque del segundo tiempo, el cruce entre Progreso y Defensor Sporting por la Copa de la Liga AUF quedó atravesado por un hecho inesperado: un corte de luz dejó sin iluminación al estadio y obligó a interrumpir el trámite del partido, que estaba 0-0. La escena, además, tuvo un costado humano que amplificó el impacto en redes.
La transmisión oficial mostró durante varios minutos imágenes con visibilidad mínima, mientras el reloj seguía corriendo en pantalla y el juego quedaba en pausa a la espera de una solución. En ese tramo, el audio ambiente y las tomas desde el perímetro captaron la confusión del momento, con gente intentando ubicarse en la penumbra.
Apagón
El apagón se dio apenas iniciado el complemento y cambió la lógica del partido. Con el campo sin las condiciones necesarias para reanudar, el foco se trasladó a lo que ocurría alrededor: jugadores esperando indicaciones, cuerpos técnicos dialogando y personal del estadio trabajando para recuperar el servicio.
En las imágenes se vio cómo, en medio de la oscuridad, una zona lateral quedó iluminada por un fuego encendido en una parrilla, que terminó siendo uno de los puntos más visibles del cuadro. El contraste, casi cinematográfico, acentuó la sensación de improvisación mientras se aguardaba el regreso de las luminarias.
Reacción
El video que se viralizó no fue una jugada ni un cruce entre futbolistas: fue el registro de un nene en la tribuna, con una frase que resumió el clima del momento. “Me quedo acá por miedo. Tengo miedo”, se leyó en el zócalo de la transmisión, mientras la cámara sostenía la toma en penumbras.
La escena recorrió redes en cuestión de minutos y, más allá de la anécdota, instaló una pregunta incómoda sobre la organización en partidos de competencia oficial: cómo se gestiona un imprevisto de este tipo y qué protocolos se aplican cuando la falta de luz afecta la seguridad y el normal desarrollo del espectáculo.
El corte también alteró la temperatura emocional del encuentro. Un partido cerrado, tenso y sin goles quedó suspendido en un limbo de incertidumbre, donde lo futbolístico pasó a segundo plano y lo urgente fue restablecer condiciones mínimas para continuar.
Definición
Más tarde, el duelo siguió su curso y terminó sin goles, por lo que la clasificación se resolvió en la tanda de penales. Progreso avanzó al imponerse 4-3, en una serie que volvió a poner el foco en el arquero, decisivo al contener un remate en el momento límite.
Así, el equipo ganador se quedó con el pasaje a cuartos de final y dejó afuera a Defensor Sporting en un estreno que, por fútbol o por contexto, quedó marcado por el episodio de la iluminación. En el balance, la noche tuvo dos partidos distintos: el que se jugó y el que se vivió.
Lo que viene
La Copa AUF recién se pone en marcha, pero el apagón ya quedó como una de las postales tempranas del torneo. Para Progreso, el objetivo inmediato será sostener la competitividad y ordenar su semana con el envión de la clasificación.
Para Defensor, en cambio, la eliminación se mezcló con un episodio que corrió el eje y dejó una sensación rara: la de un partido atravesado por un hecho externo, con un video que se terminó llevando el centro de la conversación.